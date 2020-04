Prensa Ibérica, editor d''El Periódico', presenta un ERTO de fins al 50% durant tres mesos

El grup Prensa Ibérica ha aprovat aquest dimarts l'aplicació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), com a eina per contrarestar la pèrdua d'ingressos per publicitat provocada per la crisi del coronavirus. La mesura afectarà els treballadors de 17 dels diaris que edita aquesta empresa, entre els quals hi ha El Periódico, el Diari de Girona, el Regió7, Levante -EMV, el Diario de Ibiza, l' Sport i Superdeporte. Segons un comunicat difós pels comitès d'empresa dels mitjans afectats, l'ERTO tindrà una vigència de tres mesos i suposarà una reducció de "fins al 50%" de la jornada laboral i el sou.

Los comités de 17 periódicos de @PrensaIberica denunciamos los ERTE desproporcionados que el grupo ha decidido aplicar sobre sus trabajadores poniendo en peligro la información veraz que proporcionamos en estos tiempos de bulos y mentiras @ComitePeriodico @defiendeINF @fape_fape pic.twitter.com/bMh3StLyU4 — LevanteComité (@ComiteLevante) April 7, 2020

Els treballadors consideren "desproporcionat" l'abast de la mesura i adverteixen que "impedirà seguir prestant" un servei considerat essencial per les disposicions derivades de l'estat d'alarma "en les condicions que diferencien els mitjans contrastats i fiables d'altres en què la desinformació i les mentides troben terreny adobat". En aquest sentit, destaquen que el diari esportiu valencià Superdeporte deixarà de publicar-se en paper.

El comunicat remarca el "sobreesforç" que estan duent a terme les plantilles dels mitjans afectats "en condicions adverses" i en un moment de "gran demanda d'informació veraç", i alerten que "reduir a la pràctica les plantilles dels mitjans en aquests moments limita el dret dels ciutadans a estar ben informats i a la fiscalització dels poders públics".

Els comitès lamenten que s'hagi optat per aplicar una mesura que "impacta directament en un sector que ha sigut considerat estratègic pel govern [espanyol]" i, en conseqüència, demanen a l'executiu que "articuli vies econòmiques" que permetin mantenir aquest servei "en condicions de qualitat, tal com passa ja a Itàlia i Dinamarca o aquí amb les televisions privades", que la setmana van rebre una injecció de 15 milions d'euros per fer front a la caiguda de la publicitat derivada de la crisi del coronavirus.

El comitè d'empresa d' El Periódico explicava aquesta nit, en una sèrie de tuits, que els representants dels treballadors havien plantejat unes condicions alternatives per a l'ERTO, amb una rebaixa salarial del 40% fins al juny i, després, del 13% fins a final d'any.

1) @PrensaIberica mantiene su postura intransigente y ha rechazado la oferta del comité, que ha mostrado su absoluta disposición a alcanzar un acuerdo proponiendo una rebaja del 40% hasta el 30 de junio y un ERTE del 13% hasta el 31 de diciembre para pactar un nuevo convenio — Comité Periódico (@ComitePeriodico) April 6, 2020

El Comité, avalado por la opinión de la asamblea expresada en la consulta de la mañana, ha rehusado esta oferta, que considera inasumible. El plazo para la negociación ha finalizado. — Comité Periódico (@ComitePeriodico) April 6, 2020

Segons els treballadors, però, la direcció va mantenir una postura "intransigent", va rebutjar aquesta alternativa i va proposar que la retallada fos del 45% en comptes del 50%, però allargant-la un mes més, fins al 31 de juliol. El comitè explica que va rebutjar aquesta oferta, que qualifica d'"inassumible", "avalat per l'opinió de l'assemblea" de treballadors.