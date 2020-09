Laura Rosel, Raquel Sans, Mònica Terribas i Jordi Basté presentaran 'La Marató de TV3' pel covid-19

La directora d' El matí de Catalunya Ràdio, Laura Rosel; la presentadora del TN migdia i directora dels últims programes especials sobre el covid-19, Raquel Sans; la periodista Mònica Terribas i el director i presentador d' El Món a RAC1, Jordi Basté, que està preparant un projecte per a TV3, seran els presentadors de La Marató de TV3 pel covid-19, que es farà el 20 de desembre. Tots ells es posaran al capdavant del programa, juntament amb Roger Escapa, que des d' El suplement de Catalunya Ràdio donarà el tret de sortida a aquesta edició dedicada a la sensibilització, la divulgació i la recaptació de recursos per a la recerca biomèdica sobre el covid-19.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació La Marató de TV3 presentaran les novetats de l’edició d’enguany amb un programa especial en directe per TV3 el dimecres 7 d’octubre, a partir de les 19.00 hores, en el marc del magazín de tarda Tot es mou.

Els donatius, per telèfon a partir del 7 d'octubre

Amb el nom de Tot es mou per La Marató, aquest programa especial estarà presentat per Lluís Marquina i comptarà amb la presència dels presentadors d’aquesta edició de La Marató, de testimonis i de metges. A més, coincidirà amb una novetat excepcional: l’inici de la posada en marxa de les línies telefòniques del 900 21 50 50, amb voluntaris de la CCMA, que contribuiran a fer créixer el marcador de La Marató, que ja està obert des de l’1 d’abril per als donatius a través d’internet, Bizum i transferència bancària.