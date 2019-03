El PSC veta ara Gordillo com a president de la CCMA

La renovació del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es complica encara una mica més. El PSC, un dels quatre partits que al desembre havien arribat a un acord per escollir els nous consellers, ha anunciat aquest divendres, per boca del seu diputat David Pérez (que és també el secretari segon de la mesa del Parlament), que s'oposarà al nomenament de l'actual director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, com a president de l'ens públic, tal com estava previst en aquell pacte.

Pérez ha fet l'anunci durant la sessió d'aquest divendres de la comissió de control als mitjans públics catalans, després d'una intervenció molt dura contra Gordillo en què li ha retret que en la sessió del mes passat hagués portat el debat "al terreny personal". "Vostè hauria de deixar la direcció de Catalunya Ràdio, però ni se li acudeixi pensar ser president de la Corporació. Després del que va passar a l'última comissió, nosaltres no el votarem", ha dit el diputat.

En aquella sessió, celebrada el 15 de febrer, Gordillo va acusar Pérez de formular preguntes "amb un enunciat genèric" que impedia als responsables de la Corporació "poder preparar una bona resposta". El diputat, però, ho va negar, i va argumentar que malgrat que l'enunciat que apareix publicat oficialment no sigui concret ell sempre fa arribar al directiu corresponent el contingut precís de la pregunta. "Mai he adreçat una pregunta ni al director de la ràdio, ni al director de la tele, ni a la presidenta, que prèviament no la conegués. Mai", va emfatitzar Pérez, que va acusar Gordillo d'haver "perdut el rigor" i va avançar que a partir de llavors no li tornaria a comunicar el contingut de les preguntes.

Durant el debat d'aquest divendres, David Pérez només ha plantejat una pregunta, dirigida també a Saül Gordillo i referida a l'audiència de Catalunya Ràdio. Després que el director de l'emissora reconegués que no preveu acabar la temporada com a líder, perquè "els comportaments de la ràdio són molt lents", el socialista li ha etzibat: "No és que sigui molt lent, és que anem enrere. I el problema no és ni la pluralitat, ni el pressupost, ni els professionals: el problema és vostè. Ho té tot per fer-ho, però és incapaç de fer-ho. No compleix els objectius, no genera sinergies, no genera bon rotllo, és incapaç de tractar amb respecte les persones. Ho ha tingut tot i no ha aconseguit res".

Gordillo ha argumentat que en els últims anys l'emissora ha millorat les seves xifres d'audiència malgrat disposar de menys pressupost i menys personal, i malgrat no tenir contracte programa des de fa una dècada, i ha remarcat que el fet d'assolir o no el liderat no és "una batalla en solitari", sinó que cal "un model estratègic de ràdio pública". En opinió de Pérez, però, aquesta resposta és "la definició més clara de fracàs absolut".

Renovació encallada

La setmana que va farà un any que tots els membres del consell de govern de la CCMA (els quatre que hi queden, ja que les dues altres places estan vacants a causa de les renúncies de Brauli Duart i de Josep Vilar) tenen el mandat caducat.

Al desembre va semblar que la situació es desencallaria de manera imminent gràcies a un acord entre JxCat, ERC, Ciutadans i el PSC en virtut del qual les dues forces independentistes podrien proposar dos consellers cadascuna i les dues cadires restants se les repartirien el partit taronja i els socialistes. El nom del president li corresponia proposar-lo a Esquerra, que es va decantar per Saül Gordillo, una proposta que en aquell moment tenia el consens dels altres partits.

Dies després que es filtrés aquest acord, però, Ciutadans va congelar el pacte arran de les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, referides a la via eslovena cap a la independència. Des de llavors la renovació de la Corporació havia tornat a quedar paralitzada, i ara l'anunci del PSC que no acceptarà la candidatura de Gordillo a la presidència representa una nova trava que podria fer naufragar del tot aquell pacte.

En paral·lel, el Parlament està tramitant una reforma de la llei de la CCMA que obligarà a escollir els membres del consell de govern (i el president) per una majoria de dos terços, i amb el suport de tres grups parlamentaris com a mínim. L'acord a quatre bandes entre JxCat, ERC, Ciutadans i el PSC superava amb escreix aquests requisits. A mitjans de febrer es va constituir la ponència que ha de redactar la nova llei, i ara el tràmit es troba en la fase de presentació d'esmenes, que es tancarà dimecres.