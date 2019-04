Qui queda en joc

Morir o no morir, aquesta és la qüestió a Joc de trons. Els 67 episodis que s’han emès fins ara han sigut una escabetxina i no hi ha cap família dels Set Regnes que arribi al final de la sèrie amb tots els membres del seu llinatge amb vida. Segons un parell d’investigadors de la Universitat Macquarie, a Austràlia, des de l’inici de la sèrie fins al final de la setena temporada han mort un 56,4% dels 330 personatges principals que van analitzar, i les probabilitats de defunció són més altes en els homes que en les dones. Per burlar la mort, els investigadors recomanaven als personatges canviar d’aliances, com ha fet al llarg de la sèrie Tyrion Lannister, que ha passat de ser fidel a la seva dinastia a convertir-se en conseller de Daenerys Targaryen i que ha esquivat la mort en nombroses ocasions.

Tu i jo som família?

Quan Martin va confeccionar les dinasties de la seva saga ho va fer agafant com a referència les cases reials europees i els seus múltiples encreuaments. A Joc de trons passa exactament el mateix, tot i que hi ha casos en què alguns dels protagonistes de la teranyina dinàstica desconeixen el seu parentiu. Jon Neu va créixer creient que era el fill bastard de Ned Stark, però a aquesta altura de la sèrie els espectadors ja saben que això no és veritat. A la temporada set es va descobrir que l’antic Guardià de la Nit és fill de Lyanna Stark, la germana de Ned, i de Rhaegar Targaryen, germà de Daenerys. Jon Neu i Khaleesi són, encara que ho desconeixen, nebot i tieta, una informació que, si es revela a l’última temporada, pot posar en joc la seva aliança i la seva relació amorosa.