'¿Quién quiere ser millonario?' torna a Antena 3

Fa gairebé 20 anys, Enrique Chicote va trucar a la seva dona des del plató de ¿Quién quiere ser millonario?. Havia arribat a l'última pregunta. "¿De quina fruita s'obté la copra?". Després d'haver demanat el comodí del 50%, li quedaven dues possibles respostes: coco o cirera. Però quan Carlos Sobera li va passar l'auricular, el concursant no va demanar ajuda a la seva dona: "Maribel, et trucava per dir-te que m'enduré 50 quilos", va deixar-li anar. Efectivament, Chicote sabia la resposta correcta (coco) i es va endur 50 milions de pessetes. És l'única vegada que el programa va entregar el seu premi màxim.

Dues dècades més tard, Chicote tornarà a participar en aquest concurs. Ell ha sigut una de les onze persones seleccionades per Antena 3 per prendre part en la sèrie d'edicions especials de ¿Quién quiere ser millonario? que la cadena emetrà a partir d'aquest dimecres en horari de prime time (22.40 h), per homenatjar un programa que "ha entrat a formar part de la història de la televisió" i que va representar "una de les grans fites de la cadena, perquè superava cada tarda el 20% de quota de pantalla", diu Antena 3. Atresmedia justifica el retorn de l'espai amb motiu del 20è aniversari del format, tot i que en realitat ja fa 22 anys que se'n va estrenar la versió original britànica (el setembre del 1998, a la cadena ITV), 21 de l'arribada a Espanya (l'abril del 1999, a Telecinco) i 15 del salt a Antena 3 (el juliol del 2005). En aquest temps, el programa ha fet la volta al món i ja s'ha emès en més de 120 territoris.

A banda de Chicote, aquesta nova etapa de ¿Quién quiere ser millonario? comptarà amb una desena més de grans experts en concursos. Un d'ells és Erundino Alonso, un dels components de Los Lobos, l'equip que l'any passat va batre tots els rècords de permanència a ¡Boom! fins que va aconseguir endur-se el premi més alt de la història de la televisió arreu del món, 6.689.700 euros. També procedeixen d'aquest programa Javier Miralles, un dels Rockcampers que el 2016 es van emportar més de 2,3 milions; Laura Zulueta (que formava part de Las Beatlelillas) i Montse Cano (membre de les Extremis). Pasapalabra és una altra font de concursants d'aquesta sèrie d'especials: en procedeixen Eduardo Benito, que el 2006, en el seu primer intent, va completar el rosco i es va endur el pot més alt de la història del programa, amb 2,2 milions d'euros; Juan Pedro Gómez, que el 2013 hi va guanyar gairebé 1,7 milions, i Marta Sierra, la primera guanyadora del pot. I, lògicament, els especials s'han nodrit d'alguns dels magnífics del concurs de La 2 Saber y ganar, com Alberto Gálvez i Ruth de Andrés. De fet, però, la majoria han participat en més d'un d'aquests programes (set dels onze han concursat en algun moment a Saber y ganar) o en d'altres de més antics, com l'històric Cifras y letras.

Un nou presentador

A l capdavant del nou ¿Quién quiere ser millonario? no hi haurà el seu presentador més emblemàtic, Carlos Sobera, que actualment forma part de la plantilla del grup Mediaset com a mestre de cerimònies del First dates de Cuatro. Tampoc hi seran Antonio Garrido ni Núria Roca, els altres dos conductors que havia tingut el programa fins ara, sinó Juanra Bonet, un valor en alça d'Antena 3 que, igual que els concursants, ja té experiència en formats d'aquests tipus, ja que fa més de cinc anys que presenta ¡Boom!, el concurs més vist actualment a Espanya.

A l llarg dels seus 22 anys d'història, el format original ha sofert diverses modificacions, alguna de les quals es va arribar a emetre breument a La Sexta l'any 2012 . Ara torna a l'essència, tot i que amb alguns petits retocs. Així, els concursants s'enfrontaran a una sèrie de 15 preguntes de dificultat ascendent i amb un valor econòmic cada vegada més alt, fins arribar a un premi màxim d'un milió d'euros. Per a cada pregunta se'ls oferiran quatre opcions de resposta, i hauran d'escollir la correcta. Si l'encerten, passaran a la següent pregunta, però si fallen quedaran eliminats. En qualsevol moment poden decidir plantar-se si no estan segurs d'una resposta, i endur-se els diners que hagin guanyat fins a la pregunta anterior.

Havent respost correctament la cinquena q üestió , els concursants asseguraran la quantitat acumulada fins llavors (1.500 euros), de manera que, si fallen més endavant, s'emportaran com a mínim aquests diners (si són eliminats abans, marxaran amb les mans buides). La novetat, però, és que el segon nivell de seguretat no estarà fixat a la desena pregunta, com fins ara, sinó que els concursants podran col·locar-lo allà on v ulguin . Ho hauran de fer, això sí, en el moment d e superar la pregunta 5. Si aconsegueixen arribar fins a aquest segon nivell segur que hagin marcat ells, tindran garantit com a mínim el premi corresponent a aquella pregunta en cas que fallin més endavant.

L'altre canvi té a veure amb els comodins. Es mantenen igual el del 50% (que permet eliminar dues de les respostes incorrectes en una pregunta concreta) i el del públic (mitjançant el qual les persones presents al plató voten l'opció que consideren encertada), però el comodí de la trucada és substituït pel del familiar. Així, la persona que el concursant hagi escollit perquè l'ajudi en un moment de necessitat no serà a l'altra banda del telèfon sinó al plató, de manera que no tindrà l'opció de buscar la resposta a internet.

De moment, Antena 3 no ha precisat quantes entregues tindrà aquesta sèrie d'especials. És possible que la cadena decideixi allargar-la més o menys en funció de la rebuda que tingui el programa.