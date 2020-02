Els quinze anys de YouTube, de la A a la Z

A

d'anuncis

La plataforma ha trigat tres lustres a revelar quant factura en publicitat: 15.100 milions de dòlars, el doble que fa tot just dos anys. A tall comparatiu, la xifra multiplica per set el que ingressen totes les televisions espanyoles.

B

de 'Baby shark'

L’enganxifosa cançó Baby shark és el gran èxit infantil de la plataforma: tercer vídeo més vist de la història, amb 4.500 milions de reproduccions. L’èxit ha propiciat una sèrie d’animació que ve de camí.



C

de 'challenges'

El repte de la canyella, el del cubell d’aigua gelada per sensibilitzar sobre l’ELA... La viralitat de la plataforma ha afavorit que els usuaris s’apuntessin a diferents atreviments. Arran del Bird box challenge –on els protagonistes executaven accions amb els ulls embenats– YouTube va anunciar que començaria a censurar les propostes perilloses.

D

de 'Despacito'

El vídeo que acumula més reproduccions de tota la plataforma és el clip de Despacito, de Luis Fonsi. S’ha vist més de 6.600 milions de vegades. En segona posició hi ha Ed Sheeran i el seu Shape of you, amb 4.600 milions.

E

d'Elsagate

El neologisme Elsagate va servir per anomenar la polèmica que envoltava una sèrie de vídeos inquietants apareguts a YouTube. Tot i que estaven etiquetats com a adequats per als nens i hi apareixien personatges infantils populars, el contingut era qualsevol cosa menys apte: els protagonistes –animacions matusseres o actors enfundats en disfresses dubtoses– acabaven bevent lleixiu, simulant situacions sexuals o cometent actes de violència. La companyia va retirar els vídeos i va tallar als responsables l’aixeta del finançament publicitari.

F

de filtres

Una de les preocupacions és com evitar que els més petits s’exposin a continguts lesius. YouTube té una sèrie de filtres parentals disponibles i una versió sencera de la seva web, YouTube Kids, que és apta per a infants. Però els controls automàtics no sempre funcionen bé.

G

de 'Gangnam style'

El 21 de desembre del 2012, el videoclip Gangnam style, del coreà Psy, va arribar als 1.000 milions de reproduccions. Amb un ball xaró inoblidable i una estètica cridanera, el vídeo va ser el primer en superar la barrera psicològica de les deu xifres. El seu ascens no va ser immediat: es va penjar el 15 de juliol i no va ser fins a finals d’agost que es va coronar com a clip musical més vist. Actualment, Gangnam style és el setè vídeo amb més visionats.

H

d'hores

El maig del 2009 s’hi pujaven 20 hores de contingut cada minut. Deu anys més tard, la xifra ha crescut exponencialment fins a 500 hores per minut.





I

d'Indian Premier League

Google ha intentat convertir-se també en un canal esportiu gratuït d’abast mundial, amb èxit escàs. La primera provatura la va fer el març del 2010, quan va oferir 60 partits de criquet de la Indian Premier League.

J

de Janet Jackson

El cofundador Jawed Karim explicava que la idea de YouTube la va tenir buscant per la xarxa, sense èxit, algun vídeo amb l’incident patit per Janet Jackson a la Superbowl, quan va mostrar un mugró accidentalment.

K

de Karim, Jawed

Nascut el 1979 a Alemanya, Jawed Karim és un dels tres fundadors de YouTube. Treballant a PayPal va conèixer Chad Hurley i Steve Chen, els altres dos impulsors del servei. Tot i que n’era l’accionista minoritari, quan va vendre YouTube a Google va rebre 64 milions de dòlars en accions.

L

de Lotto Mem

El vídeo d’un nen de tres anys queixant-se del seu germà d’un any perquè li mossegava un dit va generar una allau d’imitacions i mems. Els centenars de milions de visites van permetre a la família comprar-se una casa nova: havia nascut la Lotto Mem.

M

de música

El format triomfa a YouTube i la música és un dels puntals de la plataforma, fins al punt que, dels deu vídeos que superen els 3.000 milions de visites, nou són videoclips. YouTube Music és un servei amb opció de pagament que permet accedir a la música de la plataforma sense anuncis, per un preu de deu dòlars mensuals.

N

de NSA

La privacitat dels usuaris de YouTube va quedar en entredit quan es va revelar que el programa Prism de l’Agència de Seguretat Americana (NSA, per les sigles en anglès) havia comptat amb la col·laboració de la plataforma per recollir dades individuals dels internautes.

O

d'Orchestra

La YouTube Symphony Orchestra és una filharmònica que recluta els membres a partir dels vídeos penjats pels usuaris de la xarxa. La comunitat vota els millors clips i es forma l’orquestra, que va debutar al Carnegie Hall de Nova York el 2009.

P

de Premium

YouTube ha mantingut una política erràtica a l’hora d’intentar suplementar amb subscripcions la seva (sucosa) factura publicitària. YouTube Premium és el nom que, des del 2018, rep el que abans s’anomenava YouTube Red, que permet veure vídeos sense anuncis i alguns continguts originals. En total, els usuaris aporten 3.000 milions al compte de resultats.

Q

de querelles

En el moment de pujar un vídeo, l’usuari rep el recordatori de no penjar continguts que estiguin protegits per drets d’autor. Però, tot i així, material protegit per copyright segueix apareixent a la xarxa, a vegades filmat directament de la pantalla del televisor, o invertint la imatge com un mirall, per escapar als algoritmes de les cadenes que pentinen la xarxa. Viacom, Mediaset o la Premier són algunes de les organitzacions que han denunciat la plataforma perquè creuen que fa poc per evitar les violacions de drets d’autor. D’altra banda, el servei va haver de pagar 170 milions de dòlars per haver recollit dades de menors de 13 anys.

R

de Ronaldinho

Un anunci de Nike protagonitzat per Ronaldinho, vestit de blaugrana, va ser el primer vídeo en arribar al milió de visualitzacions. Era el novembre del 2005 i el seu èxit demostrava que la publicitat podia ser prou atractiva com perquè la gent, en comptes d’aprofitar per anar al bany, l’anés a buscar.

S

d'Sturmgeist89

El jove Pekka-Eric Auvinen va perpetrar una massacre a l’Institut Jokela de Tuusula, a Finlàndia, i es va suïcidar. Un dia abans, amb el pseudònim Sturmgeist89, que significa l’esperit de la tempesta, havia penjat un vídeo a YouTube on anunciava la matança.

T

de tràilers

Un altre format triomfador a YouTube són els tràilers de pel·lícules i sèries. La franquícia Avengers és clarament la que lidera el rànquing de visualitzacions: ocupa quatre dels sis primers llocs.

U

d'Universal

Stephanie Lenz va penjar un breu vídeo del seu fill de tretze mesos ballant la cançó Let’s go crazy de Prince. La discogràfica Universal va exigir que es retirés el clip, però la usuària va litigar, argumentant que estava fent un ús no lesiu d’aquella cançó. Prince va mostrar-se reticent al fet que es pogués fer servir la seva obra en vídeos de tercers. Però el jutge va estimar que, si no hi ha mala fe, no es pot ordenar retirar un vídeo automàticament.

V

de viralitat

Tot i que ja l’any 1936 hi va haver el primer intercanvi massiu d’un film en format físic, el món digital ha convertit el fenomen en global. Un dels primers èxits de YouTube va ser el gag de Saturday Night Live titulat Lazy Sunday. No hi ha una xifra a partir de la qual es considera un clip viral, perquè cada pocs anys el llistó de visites necessari puja un ordre de magnitud. El desembre del 2015, YouTube va introduir una pestanya on s’apleguen els vídeos que es converteixen en fenòmens d’internet. Un dels últims exemples mostra, simplement, una dona rient de manera encomanadissa pel fet de veure’s amb una màscara de Chewbacca.

W

de webisodes

Quan les televisions van entendre que YouTube havia vingut per quedar-se van mirar de quina manera se’n podien aprofitar. La creació de webisodes –episodis pensats exclusivament per a la xarxa– ha estat una manera de promocionar sèries.

X

d'xxx

La pornografia no és un contingut permès a YouTube, tot i que de tant en tant algú aconsegueix colar-hi algun clip, que ràpidament sol acumular uns quants milions de visites en pocs dies. També hi ha casos d’anuncis porno.

Y

de youtuber

Tot i que el terme youtuber es refereix a tothom que crea contingut, a la pràctica s’aplica a les celebritats que ha creat la plataforma i que viuen al marge del sistema tradicional de mitjans. El gamer Daniel Middleton, conegut com a DanTDM, és el youtuber més cotitzat: va guanyar 16,5 milions de dòlars en un any.

Z

de zoo

Un breu vídeo del fundador Jawed Karim al zoo, on mostrava un elefant i subratllava l’obvietat que l’animal té una trompa molt llarga, va ser el primer que es va pujar a YouTube, ahir va fer quinze anys.