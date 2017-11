La ràdio en català esclata

El consum de ràdio a Catalunya ha crescut exponencialment durant els últims mesos, marcats per l’alta intensitat política. Aquest increment ha beneficiat especialment la ràdio en català, que ja supera els 1,7 milions d’oients, i més concretament RAC1, que ha fet miques tots els rècords d’audiència anteriors i s’ha enfilat fins als 961.000 oients diaris, segons les dades de la tercera onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM), que es van fer públiques ahir. El resultat de la ràdio del Grupo Godó és el millor que ha obtingut mai una emissora a Catalunya, i supera en 103.000 persones l’anterior màxim, assolit per la mateixa emissora a l’abril. Fa un any, RAC1 tenia 798.000 seguidors.

Aquest registre permet a la ràdio privada eixamplar una mica més la distància respecte a Catalunya Ràdio, que ara és de 263.000 oients. Malgrat tot, l’emissora pública obté també el seu rècord històric, gràcies a les 698.000 persones que l’escolten cada dia. Tot i que en xifres absolutes el seu creixement és inferior al de RAC1, percentualment la pública és l’emissora que més puja, amb un increment del 25% respecte als 557.000 oients que tenia fa un any. La SER completa el podi català amb 391.000 seguidors, 65.000 més que fa dotze mesos. En la mitjana anual, tant RAC1 com Catalunya Ràdio obtenen les millors dades de la història: 878.000 i 635.000 oients, respectivament.

Pel que fa als programes, El món a RAC1 es manté al capdavant amb un nou rècord absolut de 729.000 oients (és a dir, 149.000 més que a la tercera onada del 2016) i es distancia d’ El matí de Catalunya Ràdio, que també creix, però menys: de 448.000 seguidors passa a 507.000.

De fet, el programa que presenta Mònica Terribas ha deixat de ser el més escoltat de l’emissora pública en benefici d’ El suplement, que té 638.000 oients cada dissabte, després d’haver multiplicat per 2,3 l’audiència en un any. Aquest registre suposa el rècord històric per al magazín que presenta Ricard Ustrell i és, també, el més alt assolit mai per un programa de Catalunya Ràdio. Això permet a El suplement ser líder destacat del sisè dia de la setmana, malgrat que el Via lliure també ha obtingut la seva millor marca, amb 467.000 seguidors. En canvi, el diumenge la distància entre els dos programes és mínima: 367.000 oients per al de Catalunya Ràdio i 360.000 per al que presenta Xavi Bundó a RAC1.

Catalunya Ràdio és l’emissora més escoltada el dissabte, però la resta de dies s’imposa la ràdio de Godó, que de dilluns a divendres lidera, hora a hora, des de les cinc del matí fins a les onze de la nit. De fet, molts dels seus programes aconsegueixen en aquesta onada rècords històrics. Entre aquests hi ha el Versió RAC1, que coincidint amb el seu vintè aniversari (comptant l’etapa de Catalunya Ràdio) ha arribat a un màxim de 306.000 oients. També han obtingut els seus millors registres La competència (267.000 seguidors), La segona hora (190.000) i el Tot és possible (96.000), i Agnès Marquès ha debutat al capdavant del No ho sé situant el nou sostre del programa en 129.000 seguidors. A la pública, destaca la pujada de l’ Estat de Gràcia, que dobla la dada de fa un any i arriba als 144.000 oients.

L’ARA ja és el tercer diari més llegit a Catalunya

L’ARA té 115.000 lectors

L’EGM atorga a l’ARA 115.000 lectors diaris, 20.000 més que fa un any i la xifra més alta des de la primera onada del 2016: 110.000 lectors corresponen a Catalunya, i els 5.000 restants a les Balears. Això situa aquest diari com el tercer més llegit al Principat (una posició que ja li havien atorgat l’OJD i el CEO), superant per primer cop en aquest estudi El Punt Avui, que té 102.000 lectors, 15.000 menys que fa un any. Per davant hi ha La Vanguardia, amb 561.000 lectors, i El Periódico, amb 404.000. El País ocupa el cinquè lloc amb 88.000.

La SER, 25 anys líder

La Cadena SER completa un quart de segle com a líder a Espanya i ho fa incrementant l’audiència fins a 4.336.000 oients. La segueixen la Cope (2.824.000), Onda Cero (1.950.000) i RNE (1.391.000).

Flaixbac domina la música

Ràdio Flaixbac perd 20.000 oients però segueix líder de la ràdio musical a Catalunya, amb 293.000 seguidors. Supera Los 40, que puja a 283.000, i Europa FM, que en té 237.000. Flaix FM (220.000) és quarta i RAC105 (200.000) sisena.