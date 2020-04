RAC1 torna a superar els 900.000 oients diaris i manté el lideratge de la ràdio a Catalunya

RAC1 continua sent la ràdio més escoltada a Catalunya, segons les dades de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans (EGM) fetes públiques aquest dilluns al matí. L'emissora del Grupo Godó té 902.000 oients cada dia, la qual cosa representa el seu tercer millor registre històric –i, de fet, el tercer més alt assolit per qualsevol emissora a Catalunya–, per darrere dels 971.000 oients de l'abril del 2018 i els 961.000 del desembre del 2017. En comparació amb l'abril de l'any passat, RAC1 ha guanyat 37.000 oients. Per la seva banda, Catalunya Ràdio conserva la segona posició amb 665.000 seguidors, 51.000 menys que fa un any, quan va assolir el seu màxim històric amb 716.000 persones. El tercer lloc torna a ser per a la Cadena SER, que baixa de 332.000 oients a 312.000.

Cal tenir en compte que aquestes dades no recullen l'audiència durant el període de confinament per la crisi del coronavirus, ja que les enquestes es van dur a terme entre el 8 de gener i el 17 de març. L'estat d'alarma es va decretar el dia 14. De fet l'EGM no oferirà dades sobre el consum de ràdio durant aquestes setmanes, ja que la segona onada de l'estudi –que havia de començar la recollida d'informació el 25 de març– s'ha cancel·lat precisament arran de la impossibilitat de dur a terme aquestes enquestes, que majoritàriament es fan de manera presencial, en una situació com l'actual.

Basté, el més escoltat

Per programes, El món a RAC1, que presenta Jordi Basté, manté la primera posició, amb 696.000 seguidors i un increment de 54.000 persones en comparació amb la mateixa onada de l'any passat. Segons ha informat Basté, això situa aquest magazín com el desè programa de ràdio més escoltat a tot Espanya. Mentrestant El matí de Catalunya Ràdio obté 504.000 seguidors, la qual cosa representa un descens de 51.000 persones en un any. L' Hoy por hoy, de la SER, manté el tercer lloc de la franja matinal amb 192.000 seguidors, 1.000 menys que l'abril passat.

Al migdia, La competència aconsegueix 237.000 oients (+6.000) i el Vostè primer se situa en 175.000. Aquest resultat millora tant els 160.000 seguidors que tenia fa un any, a la mateixa hora, La segona hora, com els 148.000 amb què l'espai de Marc Giró va debutar a l'EGM al novembre. El seu rival a Catalunya Ràdio, Popap, es queda amb 82.000 seguidors, mil més que fa un any. Es tracta de la seva segona millor dada històrica i, segons ha informat el programa a Twitter, és també la segona dada més alta obtinguda mai per Catalunya Ràdio entre les 13 i les 14 h.

El Catalunya migdia aporta a Catalunya Ràdio 164.000 oients, el seu millor resultat fins ara, amb un creixement de 35.000 persones, i lidera entre les 15 h i les 16 h. Mentrestant, a RAC1, el 14/15 creix de 83.000 a 90.000 seguidors –i s'imposa en la seva franja, de 14 h a 14.30 h–, l'espai d'esports Primer toc baixa de 81.000 a 69.000 i el Tot és possible reuneix 65.000 persones (-17.000).

A la tarda es manté el lideratge clar del Versió RAC1 (al qual avui es reincorpora Toni Clapés, després de més de mig any de baixa): el programa reuneix 238.000 persones (-18.000). A la mateixa hora, a Catalunya Ràdio l' Estat de Gràcia té 104.000 seguidors (en guanya 2.000 tot i haver perdut una hora) i l' APM? n'aconsegueix 69.000, la qual cosa representa un creixement de 24.000 persones des del novembre, quan va aparèixer per primer cop a l'estudi.

Al vespre, Islàndia té 136.000 oients diaris (-19.000), pels 86.000 que reuneix el Tot costa (-13.000), i el No ho sé aconsegueix 97.000 seguidors (+9.000) i supera els 74.000 del Catalunya nit (-22.000). El Tu diràs aporta 116.000 persones cada nit a RAC1 (+10.000), mentre El club de la mitjanit es queda amb 47.000 (-9.000) a Catalunya Ràdio.

Al cap de setmana el Via lliure bat el seu rècord històric amb els 578.000 oients dels dissabtes (+65.000), i en té 474.000 els diumenges (-20.000). El programa que presenta Xavi Bundó és líder tots dos dies, però El suplement, de Catalunya Ràdio, creix tant els dissabtes (de 315.000 a 399.000 seguidors) com els diumenges (de 403.000 a 414.000). A la tarda el Tot gira de Catalunya Ràdio s'imposa els dissabtes, amb 140.000 oients (+31.000), però pateix una caiguda molt forta l'endemà, ja que passa de 310.000 seguidors a 71.000. El Superesports de RAC1, que reuneix 133.000 persones el sisè dia de la setmana (-55.000), lidera els diumenges amb 275.000 (+11.000).