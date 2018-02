La realitat virtual, al servei de l’ensenyament i la divulgació

El grup Mediapro i Sony Interactive Entertainment España van presentar la setmana passada a Madrid un dels últims projectes agombolats pel programa PlayStation Talents, la iniciativa global de Sony que s’encarrega d’apadrinar petits estudis locals de desenvolupament de videojocs per afavorir-ne la projecció. Es tracta de Flipy’s Tesla! Inventemos el futuro, un títol desenvolupat en exclusiva per a les ulleres de realitat virtual de PlayStation 4, les PlayStation VR. El joc es proposa estimular la curiositat dels joves videojugadors sobre el coneixement científic a través d’una aventura gràfica en primera persona situada en una escola a la qual s’incorporaran com a estudiants i en què hauran de resoldre el misteri que amenaça la institució.

No es tracta, certament, d’un llançament sonat, però la iniciativa és rellevant perquè en l’àmbit comercial hi ha pocs videojocs seriosos, és a dir, propostes de naturalesa lúdica però que estan dissenyades amb una finalitat principal que va més enllà del simple entreteniment. Flipy’s Tesla! Inventemos el futuro és un exponent d’ edutainment : jocs educatius dissenyats amb l’objectiu d’ensenyar alguna cosa al videojugador, de transmetre-li algun tipus de coneixements o de contribuir al desenvolupament cognitiu o a l’exercici i perfeccionament de determinades habilitats.

Entreteniment i rigor

El Flipy que dona nom al joc és el sobrenom amb què es coneix Enrique Domingo Pérez Vergara, productor executiu de diversos programes de televisió i cèlebre, sobretot, perquè durant una bona temporada es va dedicar al vessant segurament més espectacular i mediàtic però també menys seriós de la divulgació científica, fent experiments amb gasosa a gran escala al plató d’ El hormiguero. L’altra cara de la moneda, i qui aporta el rigor, és Javier Santaolalla, doctor en física de partícules i investigador al CERN, l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear, que ha sigut l’assessor científic de l’equip de desenvolupament del videojoc.

Santaolalla és conegut perquè ha publicat un parell de llibres - Inteligencia física i El bosón de Higgs no te va a hacer la cama: la física como nunca te la han contado - en què explica la física a tota mena de lectors. També té un canal a YouTube, Date un voltio, que és dels pocs que fa divulgació de la ciència en castellà de manera accessible, amb mitjans, periodicitat i un cert ganxo. Interessat per la innovació educativa i especialment amoïnat per com la ciència s’ensenya a les escoles i per la forma en què això desanima molts estudiants i frustra el desvetllament d’un nombre més elevat de vocacions científiques, Santaolalla defensa el potencial educatiu dels videojocs. Amb tot, és conscient que el format no permet d’aprofundir en els temes abordats tant com caldria, i és per aquest motiu que justifica el llançament paral·lel d’una aplicació mòbil, disponible a través de la web oficial del joc, a la qual els usuaris poden accedir per trobar informació complementària a mesura que van avançant en la seva investigació i completant nous trencaclosques del videojoc.

Segons María del Carmen Fernández, directora de negoci i estratègia digital de Mediapro, la productora catalana està interessada en les possibilitats tant de l’oci electrònic en general com de la realitat virtual en particular. En aquest sentit, a finals de l’any 2016 el grup va adquirir la totalitat de les accions de Fandroid, la companyia promotora de la LVP (la Lliga de Videojocs Professional, que concentra la major part de competicions professionals d’esports electrònics a l’estat espanyol), i en aquest sector actualment desenvolupa videojocs educatius, s’ocupa de la creació de continguts immersius per a entitats que gestionen circuits en entorns museístics i dissenya vehicles audiovisuals de divulgació en l’àmbit de disciplines com la història, l’arqueologia o la història natural.

Flipy’s Tesla! Inventemos el futuro va estrenar fa un parell de mesos el seu episodi inicial a través de PlayStation Store, la botiga virtual de PlayStation, i des del 15 de febrer està disponible en la seva totalitat a través d’aquest mateix portal.

Aventures immersives i aplicacions mèdiques

Fora de l’àmbit domèstic, la realitat virtual ha sigut notícia últimament perquè Disney, Lucasfilm, ILMxLAB i la companyia de realitat virtual basada en la ubicació The Void van anunciar a finals de l’any passat l’estrena d’una nova aventura dins del cànon de Star Wars. Star Wars: Secrets of the empire és una preqüela de Rogue One: Una història de Star Wars que, a diferència de les entregues fílmiques, consisteix en una experiència interactiva en primera persona per als visitants del parc de Disney Springs a Orlando (EUA) i el centre comercial Westfield a Shepherd’s Bush (Londres). En aquesta mateixa línia, el 2016 The Void ja havia posat en marxa als seus centres Ghostbusters Experience dels Estats Units, els Emirats Àrabs Units i el Canadà, una experiència sensorial hiperrealista i completament immersiva que permet endinsar-se en l’univers de les pel·lícules dels Caçafantasmes.

Més enllà del pur entreteniment, i malgrat el perill de l’efecte bombolla, aquesta tecnologia ofereix enormes possibilitats: se’n fa ús actualment amb finalitats mèdiques i terapèutiques -en simulacions d’intervencions quirúrgiques, en el tractament de trastorns mentals o en rehabilitació-, i també en el camp educatiu o museològic, entre d’altres.