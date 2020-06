La revisió del 'blackface' s'endú també tres episodis de la sèrie 'Scrubs'

L'ús d'actors blancs amb la cara maquillada per interpretar personatges negres s'ha convertit en anatema els últims anys en l'audiovisual nord-americà i anglès. Però fa no tants anys era una pràctica relativament freqüent, i en els últims temps diversos creadors n'han volgut renegar demanant que se suprimeixin dels catàlegs de les plataformes aquells episodis que contenen l'anomenat blackface. Poc després que Tina Fey reclamés que quatre episodis de 30 Rock es retirin dels serveis en streaming, ara és Bill Lawrence qui ha anunciat que tres episodis de la comèdia mèdica Scrubs deixaran d'estar disponibles a Hulu. Així ho va explicar, responent a un tuitaire que l'instava a fer-ho compartint la notícia sobre 30 Rock.

Altres sèries com Little England o It's always sunny in Philadelphia han aplicat mesures similars. I un episodi de Fawlty Towers va ser eliminat també per l'ús extensiu de paraules racistes.