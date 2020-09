Com seran els Emmy de l’any del coronavirus?

Què són un premis sense catifa vermella? Els Emmy ho descobriran el 20 de setembre, quan facin una edició virtual dels guardons en què, per exigències del coronavirus, no hi haurà reunió d’estrelles televisives ni la tradicional caminada amb vestits de luxe. “Com probablement ja t’imaginaves, no et demanarem que vinguis al Microsoft Theatre del centre de Los Angeles (on es van celebrar els Emmy l’any passat). Aquest any, serà igualment la nit més gran de la indústria televisiva, però serem nosaltres els que vindrem fins a tu”, deia la carta que a finals de juliol van rebre els nominats, una missiva que anava signada pels productors de la gala i el seu presentador, Jimmy Kimmel.

Més enllà de l’anècdota de la catifa vermella, el repte al qual s’enfronten els productors dels Emmy és com fer atractiva una gala 100% virtual. Segons avança Variety, Jimmy Kimmel estarà físicament a l’Staples Center, on tradicionalment juguen Los Angeles Lakers i que enguany servirà com a centre neuràlgic dels premis, però no tindrà públic. Els productors de l’espectacle asseguren que han escollit aquest recinte per les seves grans dimensions, que permetran que tots els treballadors puguin desenvolupar la seva feina amb seguretat. L’altre factor fonamental que justifica la tria és el gran nombre de connexions que hauran de fer. “Aquest espectacle necessitarà un gran nombre de connexions, tant de sortida com d’entrada, perquè els nominats no seran aquí. Portarem les càmeres on siguin. I la quantitat de transmissions que això requereix és tan gran que necessitem una instal·lació com l’Staples Center, que està acostumat a acollir el senyal dels periodistes que cobreixen esdeveniments esportius”, explica el productor Reginald Hudlin a Variety. L’objectiu dels productors és tenir càmeres professionals i operadors de càmera allà on sigui cada nominat, cosa que implica que el centre de control de l’Staples Center rebrà unes 140 connexions en directe.

Tot això dependrà del nivell de comoditat de les persones que hi hagi a l’altra banda, però hem d’anar a buscar-los”, diu Ian Stewart, un altre dels productors. “Potser estan a casa, potser estan al jardí, en un hotel o al mig del carrer. Realment no importa, on se sentin còmodes. Però volem, en la mesura del que logísticament puguem fer, portar cada nominat al xou en directe”, assegura. Aquest pla, remarquen, passa per evitar connexions a través de plataformes que s’han fet especialment populars durant el confinament, com ara Zoom.

Discursos des del llit

La comoditat sembla la directiu que impera en el plantejament que fan els productors de l’espectacle, així com la il·lusió de poder reinventar una gala que ha anat perdent audiència progressivament en els últims anys (la del 2019 va marcar un nou mínim). “Una de les coses en què estem treballant és que no tot ha de ser igual. Volem molta variació i experimentació en la gala. Quan el món és el teu estudi, pots fer coses molt sorprenents i innovadores”, assegura Hudlin.

Entre les coses diferents i innovadores que es podrien veure en aquesta gala hi ha, per exemple, guanyadors agraint el seu premi des del llit i en pijama. Els productors volen que els nominats de la 72a edició dels Emmy, com ara Meryl Streep, Olivia Colman o Steve Carrell, es vesteixin amb allò que se sentin més còmodes, ja sigui un model d’un dissenyador o un pijama. “Si vols vestir roba d’estar per casa i estar al teu sofà, fes-ho. Serà molt més informal, molt més divertit i estem units en això. Deixarem que les coses flueixin. Esperem que surti bé, però no puc seure aquí i dir que tot anirà el 100% bé perquè ningú ha fet mai això”, remarca Stewart.

Un dels elements centrals de tota gala són les actuacions musicals i els números especialment pensats per al xou. L’edició 2020 dels Emmy no hi renuncia totalment, tot i que encara s’està treballant per veure com es podran fer. Segons avança Variety, els productors estan en negociacions amb diferents artistes que podrien actuar a la gala i també estan buscant alternatives per substituir l’orquestra que normalment toca la música que indica quan han d’entrar i sortir de l’escenari els presentadors i els guanyadors.

Els productors de la gala volen que quedi constància del gran esforç logístic que suposa posar en peu la cerimònia en temps de pandèmia i, per això, tenen previst compartir amb els espectadors imatges del darrere de càmeres. “Mentre vegis el xou, veuràs què estem fent i per què ho estem fent. Creiem que serà part de l’emoció veure el que fem. Serem molt transparents sobre què està passant i per què”, assegura Hudlin.