Sergio Vila-Sanjuán guanya el Premio Nacional de periodisme cultural

L'escriptor barceloní Sergio Vila-Sanjuán ha sigut distingit amb el Premio Nacional de periodisme cultural, segons ha anunciat el ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribe, a través de Twitter. El ministre ha detallat que ell mateix ha trucat al periodista per comunicar-li la decisió del jurat, que ha valorat "tota una carrera dedicada a la cultura i a la comunicació cultural".

He telefoneado a Sergio Vilasanjuan, prestigioso periodista de @LaVanguardia, para comunicarle que se le acaba de conceder el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2020. El fallo del jurado valora toda una carrera dedicada a la Cultura y a la comunicación cultural. Enhorabuena! — José Manuel Rodríguez Uribes (@jmrdezuribes) September 30, 2020

Com recull Europa Press, el jurat també ha tingut en compte la seva tasca com a coordinador del suplement Cultura/s de La Vanguardia, on ha dut a terme una "àmplia reflexió sobre la cultura i el periodisme cultural en totes les seves facetes, amb una visió diversa i integradora". Així mateix, destaca la seva "vocació de mestre de periodistes" i la seva feina com a autor d'assajos de temàtica cultural. El Premio Nacional, dotat amb 20.000 euros, reconeix la trajectòria periodística de persones de nacionalitat espanyola que es dediquen a la informació cultural en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat.

Sergio Vila-Sanjuán, nascut a Barcelona el 1957, es dedica al periodisme cultural des del 1977. Des de llavors ha signat més de 2.000 articles i reportatges, especialment sobre literatura i edició, però també d'àmbits com les arts o el pensament. A més, ha publicat o dirigit una desena de llibres sobre aquestes qüestions, ha participat en programes de televisió i ha dirigit cicles de conferències. Des del 1993 és el responsable dels suplements literaris de La Vanguardia, primer Libros y Arte (1993-2002) i després Cultura/s (del 2002 fins a l'actualitat). També ha fet classes de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Barcelona, i durant vuit anys va formar part del premi Príncep d'Astúries de les lletres. El 2013 va guanyar el premi Nadal de novel·la amb Estaba en el aire.