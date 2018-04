La sèrie 'La zona' es veurà als Estats Units

'La zona', sèrie creada per Jorge i Alberto Sánchez-Cabezudo per a Movistar+, continua la seva trajectòria internacional. La companyia alemanya Beta Films, que en va adquirir els drets de distribució abans que s'estrenés l'octubre del 2017, ha anunciat que la ficció protagonitzada per Eduard Fernández arribarà als Estats Units a través del canal per cable Starz, on s'emet Outlander. El 'thriller' és la primera ficció en espanyol que s'emet en un canal de cable 'premium' nord-americà.

A part d'estrenar-se als Estats Units, la sèrie també es podrà veure en alguns països europeus. Al maig es començarà a emetre per Canal+ França i ja es pot veure a Alemanya a través del canal ZDF. Pel que fa a l'Amèrica Llatina, el drama es pot veure en 12 països a través de Movistar Series i l'aplicació Movistar Play.

'La zona' explica la història d'Héctor Uría (Eduard Fernández), un inspector de policia que intenta recuperar la seva vida després de sobreviure a un desastre nuclear que va tenir lloc al nord d'Espanya.