Les 10 sèries estrella d'uns 'upfronts' aigualits

La setmana grossa de les televisions en obert, coneguda com els upfronts, ha quedat totalment desvirtuada pel coronavirus. Les cadenes han renunciat a les presentacions de sèries contractades, renovades (i cancel·lades). I molts dels projectes que al final nodriran la graella de la temporada que ve són sèries que s’havien anat anunciant. Malgrat tot, aquesta setmana s’ha oficialitzat quines previsions tenen la CBS, la NBC, l'ABC, la Fox i The CW. I aquestes són algunes de les sèries que han aprovat i començaran a rodar-se quan el virus ho permeti.

Clarice (CBS)

651x366 Rebecca Breeds serà la nova inspectora Clarice Starling a 'Clarice' Rebecca Breeds serà la nova inspectora Clarice Starling a 'Clarice'

Havia de ser una de les grans apostes per al 2020, però la seqüela d’ El silenci dels anyells probablement no arribarà fins al 2021. Alex Kurtzman i Jenny Lumet han escrit els guions d’un retorn que s’ambienta al 1993, dos anys després dels fets de la cèlebre pel·lícula amb Jodie Foster i Anthony Hopkins. En aquest cas, però, l’agent Clarice Starling serà interpretada per Rebecca Breeds, a qui s’ha pogut veure a The Originals o Pretty little liars. L’acompanyaran Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca de Oliveira i Devyn A. Tyler.

The Equalizer (CBS)

Un altre retorn per a la CBS és el de la sèrie The equalizer, que va triomfar a la cadena als anys 80. En aquest cas, és Queen Latifah qui assumeix el rol protagonista: el d’una mare d’una noia adolescent que es pren la justícia per la seva mà, tant en els afers que l’afecten directament com en els dels més vulnerables, que no tenen ningú més a qui recórrer. L’actriu i cantant és la cocreadora i productora executiva d’aquesta nova versió, que va rebre la llum verda per a un pilot i que ara ha vist confirmada la primera temporada.

Call me Kat (Fox)

Predeterminada pel seu nom, la Kat és una dona de 39 anys enamorada dels felins que decideix polir-se els diners que la seva família havia reservat per a la boda en l’obertura d’un cafè per a gats a Louisville, Kentucky. Aquesta comèdia suposa el retorn a la televisió de Mayim Bialik després d’haver interpretat durant gairebé una dècada el personatge d’Amy Farrah Fowler a The Big Bang theory. La sèrie, escrita per Darlene Hunt, és una adaptació de la sitcom britànica Miranda, de Miranda Hart.

Housebroken (Fox)

La nova proposta d’animació per a adults de Fox segueix la Honey, una gossa antropomòrfica que es dedica a fer teràpia canina. A partir de les disfuncions dels seus clients, i aplicant principis de psiquiatria, explora el fascinant camp de la neurosi humana. Creada per Clea Duvall, Jennifer Crittenden i Gabrielle Allan, compta amb les veus de Lisa Kudrow ( Friends, Web therapy), Sharon Horgan ( Catastrophe) i Will Forte ( The last man on Earth).

Superman & Lois (The CW)

Considerada un spin-off de Supergirl, The CW i la Warner van anunciar la sèrie ja el 2019, amb Tyler Hoechlin i Bitsie Tulloch en els papers protagonistes. La sèrie explora les relacions familiars del matrimoni, que té dos fills adolescents, Jonathan i Jordan, interpretats per Jordan Elsass i Alexander Garfin, respectivament. S’estrenarà el gener del 2021, segons les últimes previsions. Todd Hebing és qui s'encarrega dels guions i qui produirà la sèrie amb Greg Berlanti.

Kung fu (The CW)

L’any 1972, David Carradine va fer història de la televisió amb Kung fu. Mig segle després, la sèrie pren nova vida amb Olivia Liang ( Legacies) com a protagonista. La sèrie va rebre la confirmació de tota una temporada, sense passar pel pilot. Segons els impulsors d’aquesta ficció, la nova Kung fu explica la història d’una noia que té una crisi del quart de vida i deixa els estudis per emprendre un viatge cap a la Xina i recloure’s en un monestir. Quan torna, veu que la seva ciutat natal està segrestada per la corrupció i el crim, així que decideix utilitzar la seva expertesa en arts marcials per resoldre-ho.

Ley y orden 'spin-off' (NBC)

Ley y orden segueix la seva carrera imparable a la NBC i ja té el visitplau per a la seva temporada número 24. Però, a més, la franquícia farà tornar un dels personatges més carismàtics d’aquesta ficció policial: Elliot Stabler. Ho farà a través d’un spin-off del qual encara no se n’ha revelat el nom. El showrunner Warren Leight comentava, fa unes setmanes, que Christopher Meloni assumirà el seu popular rol per encapçalar una unitat de la policia de Nova York que es dedica al crim organitzat. En total, la franquícia ha emès, sumant totes les derivades, prop de 1.200 episodis.

The Kenan show (NBC)

651x366 Kenan Thompson, fent un dels seus personatges del 'Saturday Night Live' Kenan Thompson, fent un dels seus personatges del 'Saturday Night Live'

Una de les estrelles indiscutibles de l'última dècada del Saturday night live és Kenan Thompson. Ara li ha arribat el moment de tenir ficció pròpia. The Kenan show explica la història d’un pare que té dues nenes i que intenta trobar l’equilibri entre el seu rol familiar i la feina. Tot això mentre el sogre li presta tot d’ajuda que ell no ha sol·licitat, i amb resultats previsiblement desastrosos. Costumisme familiar amb una de les cares més populars del panorama televisiu.

Big sky (ABC)

El prolífic David E. Kelley ( Chicago Hope, Ally McBeal, Boston Public, Big little lies) torna a la càrrega amb una sèrie policial. Una policia caiguda en desgràcia que investigava la desaparició de dues germanes en una autopista de Montana descobreix que en aquell punt s’han produït més casos similars. Mentre busca qui és el responsable d’aquells crims, s’haurà d’enfrontar als aspectes més conflictius del seu passat. Protagonitzada per Kylie Bunbury, que feia d’Eva a la sèrie La cúpula.

Call your mother (ABC)

Una mare es pregunta com pot haver acabat sola mentre els seus fills viuen unes vides molt confortables, a centenars de quilòmetres de distància. Quan decideix que vol tornar a les seves vides, els fills se n’adonen que tot i la reticència inicial la necessiten. La sèrie està protagonitzada per Kyra Sedgwick ( The closer) i compta amb intèrprets coneguts pels serièfils com Rachel Sennott ( High maintenance), Joey Bragg ( Liv and Maddie), Patrick Brammall ( Glitch), Emma Caymares ( Fosse/Verdon) i Austin Crute ( Daybreak).