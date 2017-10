El transmèdia expandeix els límits de les ficcions televisives

Cada vegada més les ficcions televisives estan optant per desbordar els límits de la seva narrativa mitjançant una estratègia transmèdia. El relat ja no només prové de la sèrie en ella mateixa sinó que es complementa a través de xarxes socials i altres plataformes que permeten, entre altres coses, crear una sensació de comunitat entre els espectadors. L’última sèrie en apuntar-se a aquest tipus d’experiment és La zona, la ficció de producció pròpia que divendres estrena Movistar+.

Ramificacions d’una història

Durant la celebració del Spoiler Fest, el festival de sèries celebrat a Madrid la setmana passada, els responsables de La zona van explicar als futurs espectadors com les investigacions d’Héctor Uría, el policia supervivent d’un accident nuclear interpretat per Eduard Fernández, s’expandiran més enllà dels marges dels episodis setmanals. L’objectiu és oferir una veritat alternativa a la de la sèrie a través de La otra zona, un espai web que es posarà en marxa quan es comenci a emetre la sèrie i que s’enriquirà amb 16 formats diferents produïts per a la sèrie. Aquesta web es dividirà en dues opcions molt diferenciades: a El despacho es podrà accedir a informació censurada sobre l’accident nuclear, com un fals documental amb testimonis dels desplaçats per l’accident, mentre que a El búnker es donarà espai a les teories conspiratories d’Arcan Hell, un personatge que lidera un grup d’activistes que també té el seu propi perfil de Twitter. Un dels projectes de futur de la plataforma és que tots els materials transmèdia que generi la sèrie tinguin un reflex a la vida real a través d’actes que reuniran els seguidors de La zona.

Per a David Millán, responsable de projectes transmèdia de Movistar+, l’enriquiment de les sèries a través d’aquestes experiències va molt més enllà d’una simple campanya de màrqueting com podria ser crear un videojoc sobre els personatges d’una sèrie. “La nostra intenció és generar una narrativa que eixampli l’univers d’una sèrie i crear línies paral·leles a la trama que es pot veure a la televisió”, explica Millán, que afegeix que, al cap i a la fi, es tracta de generar un sentiment de comunitat al voltant d’un producte televisiu.

No totes les sèries són susceptibles de comptar amb ramificacions transmèdia. En aquest sentit, Millán assegura que la primera condició és que siguin ficcions amb un univers molt ric, un element que, segons la seva opinió personal, no es dona en comèdies com The Big Bang theory. De moment, la intenció de Movistar+ és seguir experimentant amb aquest tipus de continguts amb algunes de les seves pròximes estrenes de producció pròpia, com La peste, la sèrie d’Alberto Rodríguez ambientada en la Sevilla del segle XVI durant un brot de pesta que coincideix amb l’inici de la decadència de la ciutat.

El camí emprès per Movistar+ no és nou a Espanya, tot i que encara està a les beceroles. TVE també s’ha endinsat en aquest món amb Si fueras tú, sèrie d’Atomis Media que es pot veure a Playz, la web per a continguts digitals de la televisió pública. Dirigida especialment als espectadors adolescents, es tracta d’un thriller que no només té el component transmèdia sinó que també es basa en un esquema d’interactivitat: al final de cada episodi els espectadors han d’escollir, a través de les xarxes socials oficials de la sèrie, entre dues opcions per decidir cap a on hauria d’anar la trama. El caràcter transmèdia de Si fueras tú es materialitza amb el perfil d’Instagram i el número de WhatsApp de l’Alba, la protagonista de la història. A través d’aquests dos canals els espectadors tenen accés a continguts exclusius.

Sèries per a una nova generació

Isabel Raventós, productora executiva de la sèrie, creu que el transmèdia s’ha d’entendre com el desenvolupament de narratives paral·leles a la trama central que permeten que la història arribi de forma més completa a l’espectador. Per a Raventós aquesta nova manera d’explicar històries, disseminades a través de diverses plataformes, respon a les necessitats dels espectadors més joves que “volen tenir l’oportunitat de participar, opinar i veure com es conforma el contingut”. Si fueras tú, que va ser inclosa en el llistat de la consultora The Wit dels projectes més destacats de la temporada durant l’edició d’aquest any del MIPCOM, és una adaptació de Reservoir hill, una sèrie de Nova Zelanda que va ser una de les pioneres a seguir una estratègia transmèdia. La sèrie passarà d’internet a la televisió amb una TV movie que es construirà unint i editant els set episodis de la ficció. “Serà la pel·lícula que l’audiència haurà creat”, explica Raventós.

Per a Alberto Fernández, subdirector de continguts digitals de RTVE, els projectes transmèdia no són garantia d’èxit, i reconeix que un dels elements que ha propiciat la creació d’una comunitat molt mobilitzada al voltant de la sèrie ha sigut la participació d’Óscar Casas, germà de Mario Casas, que compta amb un gran nombre de seguidores a Instagram. Les fans de l’actor són un clar exponent d’una generació que ja no busca els continguts en la televisió lineal i que està acostumada a fer un consum d’oci seguint un esquema multipantalla.