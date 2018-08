Una trista peça sobre Santi Vila (com les que suporten diàriament les dones)

'El Nacional' publica una foto de l'exconseller Santi Vila amb el titular: “Les vacances de Santi Vila amb joves en banyador (i el seu govern a la presó)”. El tema, esclar, fa aigües per diverses bandes. El retret implícit és injust: com si pel fet de tenir companys de gabinet a la presó hagués de fer unes vacances vestit de dol i arrossegant els peus per algun pedregar. I, sobretot, per l'homofòbia (probablement inconscient) que destil·lava el redactat. Esclar, com que Vila és homosexual, els joves que l'acompanyen –amb bon tipus tots– segur que també són gais i, seguint la mateixa lògica 'apostoflant', es dediquen a complaure sexualment l'exconseller, que només es deixa acompanyar per ells pels seus torsos. És irresponsable suggerir això sense tenir idea de qui són els que apareixen a la foto i reduir-los a “joves seminus”, abans que alguna ànima caritativa ho canviés a “joves en banyador” (coi, si són a la platja no aniran amb abric sherpa). A vegades, per cert, el problema és haver d'omplir tres paràgrafs d'una foto caçada d'Instagram sense tenir cap més informació que la mateixa imatge.

Dues reflexions curtes addicionals. La primera, que el tema ha aixecat polseguera perquè hi ha un polític controvertit com a protagonista i l'homosexualitat com a tema de fons. Però les dones són tractades diàriament de la mateixa manera que aquests joves en banyador, en nom de l'esquer de clics, sense que s'armin aquests escarafalls. I la segona, consignar que 'El Nacional' no només ha rectificat, sinó que ha rectificat bé. Em fa molta ràbia la fórmula “disculpes a qui s'hagi sentit ofès”, perquè implica que el problema és de la sensibilitat de l'altre. Ells, en canvi, escrivien “disculpes a tothom que s'hagi sentit ofès amb raó”. És un afegitó important. Però la verdadera disculpa és renunciar al clic i despenjar la notícia.