La 2 escolta l'opinió dels joves sobre els grans temes universals

La 2 estrena aquest dissabte, a les 14 h, A mi yo adolescente, un nou espai que dona veu als joves perquè opinin sobre temes universals com l’amor, la llibertat, l’amistat o les pors. En cada capítol, un grup diferent d’adolescents compartirà una estona de conversa amb un presentador, que també anirà canviant cada setmana. El cineasta David Trueba conduirà la primera entrega, que es preguntarà si els joves d’avui s’assemblen als seus pares i comparteixen els seus somnis. Entre els altres moderadors hi haurà l’escriptora Elsa Punset i el filòsof José Antonio Marina. A més, el programa recollirà els punts de vista de psicòlegs, professors, pares d’adolescents i personalitats de diversos àmbits, com els periodistes Iñaki Gabilondo i Luis del Olmo, la cantant Rozalén o l’escriptora Elvira Sastre.

Segons TVE, el programa “s’allunya dels estereotips” per escoltar els adolescents “en primera persona” i “descobrir què pensen, com senten i què els preocupa”.