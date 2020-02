De la vinyeta a les plataformes

Hi ha vida al còmic més enllà de Marvel i de DC, i les plataformes de streaming ho saben. L’adaptació de novel·les gràfiques per a la petita pantalla és una de les tendències que ha arribat amb l'explosió dels serveis online i la necessitat de trobar noves fonts d’inspiració per a un mercat que té la necessitat de no deixar de produir. Netflix és una de les abonades a aquest moviment i aquest dimecres ho torna a demostrar amb l’estrena d' Esta mierda me supera ( I am not ok with this), una novel·la gràfica del nord-americà Charles Forsman (Pennsilvània, 1982) que barreja les tribulacions de l’adolescència amb uns superpoders inesperats.

Esta mierda me supera

Netflix ha definit l’adaptació d' Esta mierda me supera (Sapristi, 2019) com una barreja de les produccions de John Hugues (responsable de referents del cinema adolescent dels 80 com Dieciséis velas) i una pel·lícula de superherois. De fet, Jonathan Entwistle, cocreador i director de la sèrie, descriu la nova producció de la plataforma com una suma de X Men, Lady Bird i El club de los cinco. L’actriu Sophie Ellis (vista a IT) hi interpreta la Sidney, una adolescent de disset anys que se sent estranya i que té un munt de sentiments contradictoris: sent ràbia i pena per la mort del seu pare, però també amor pel seu germà petit i confusió per la seva relació amb la seva millor amiga Dina (Sofia Bryant). Tot aquest garbuix d’emocions –Forsman combina el traç simple amb personatges complexos– es manifesten en forma de telecinesi, un poder que en ficció també han explotat altres nenes i adolescents com ara Matilda, Carrie i l'Eleven de Stranger things. “Hem intentat fer el contrari del que es fa en productes per a adolescents, sobretot pel que fa als personatges femenins. El que m’agradava de la Sidney, i que era molt important per a mi, és que la deixéssim estar enfadada. Li vam donar permís per estar de mal humor, dir coses inadequades i ser socialment estranya”, explica Christy Hall, cocreadora de la sèrie, que consta de vuit episodis de mitja hora.

Una moda sense fi

Fotograma de 'The end of the f***ing world' / Netflix

L’equip al darrere d' Esta mierda me supera és el mateix que el d’una altra producció basada en una altra novel·la gràfica de Forsman, The end of the f***ing world, publicada l’any 2011. L’any 2017 Netflix va adquirir els drets de distribució internacional de l’adaptació impulsada per la cadena britànica Channel 4. El salt a la plataforma va convertir la sèrie en un petit fenomen de culte que s’ha reeditat amb l’estrena de la segona temporada el desembre passat. En aquesta obra, Forsman es torna a endinsar en una adolescència particular: la del James, un noi de disset anys que creu que és un psicòpata, i l’Alyssa, una noia rebel que creu trobar en ell la resposta a la seva desastrosa vida familiar. Junts es converteixen en una espècie de Bonnie i Clyde de la generació mil·lennial. La segona temporada de la sèrie ja no compta amb el suport de les vinyetes de Forsman, perquè la primera temporada acabava just on ho feia el còmic.

Les adaptacions de còmics són un dels eixos centrals del catàleg de Netflix, que fins al 2019 va poder explotar l’univers de Marvel amb sèries com Jessica Jones, Daredevil i Luke Cage. Un cop acabada l’associació amb el segell – l’editorial forma part de Disney i, per tant, la companyia del ratolí és qui adapta ara els seus productes per a Disney+–, la plataforma ha optat per còmics més independents. Dins aquest paraigua és on se situa, per exemple, The umbrella academy, una adaptació del còmic de superherois escrit per Gerard Way i dibuixat per Gabriel Bá. La sèrie, una de les més vistes durant el 2019 a la plataforma segons Netflix, explica la història d’un grup de nois i noies amb superpoders adoptats per un milionari. Una de les seves primeres estrenes de Netflix per al 2020, Locke & Key, també bevia de l’univers del còmic. La sèrie de terror adapta una història escrita per Joe Hill (fill de Stephen King) i dibuixada per Gabriel Rodríguez. Els protagonistes són els Locke, que, després d’una desgràcia, s’instal·len a la mansió familiar, coneguda com la Key House. Un cop allà descobriran que la casa té un portal cap a una altra dimensió.

La plataforma de streaming continuarà abonada al poder de seducció de les vinyetes en un futur pròxim. L’any 2017 l’empresa va comprar l’editorial Millarworld, fundada per Mark Millar, autor de sagues com Kick-Ass i Kingsman. L’adquisició, la primera en tota la història de la plataforma, donarà els seus primers fruits aquest any amb l’estrena de Jupiter’s legacy, l'adaptació de la historieta amb influències de La guerra de les galàxies, la mitologia romana i King Kong.