Els qui tenen fam i set de justícia i s’esforcen per la pau

Aquest divendres s'ha descobert la placa que l’Ajuntament de Barcelona ha col·locat a la façana de la casa on va néixer el filòsof i teòleg Raimon Panikkar el 2 de novembre de 1918, ahir va fer cent anys. Panikkar va viure en aquell pis del carrer rector Ubach de Barcelona fins al 1936, quan va haver de fugir-ne per escapar-se de la persecució religiosa desfermada durant la Guerra Civil. Barcelona ha fet bé de solemnitzar la memòria d’un dels intel·lectuals catalans més universals del segle XX. Mentre es descorria la cortina de la placa, arribava la notícia de les gravíssimes acusacions de la Fiscalia de l’Estat contra els presos polítics, i vaig recordar les referències de Panikkar a les benaurances, sobretot les dedicades als qui ploren, als qui tenen fam i set de justícia, als qui s’esforcen per la pau i als perseguits a causa de la justícia.