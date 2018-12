Dembélé, més és menys

Un actiu empresarial és qualsevol bé, recurs o dret que té una companyia. En aquesta categoria també s’hi solen incloure les inversions, perquè, tot i que a curt termini no solen tenir liquiditat, en poden tenir a mitjà o llarg termini. La gestió d’actius empresarials s’ha convertit en una especialització corporativa. Els seus professionals s’encarreguen d’intentar maximitzar el valor dels actius en el seu cicle de vida. Un cop més el futbol omet estúpidament la gestió, com faria qualsevol altre negoci, i atempta contra els principis de racionalitat. Tothom diu que l’esport rei s’ha convertit en un show business. Per ara el qualificatiu de show és cert al 100%, però la part de business segueix estant per demostrar. A què em refereixo? Al cas Dembélé.

El Barça adquireix un actiu (deixeu-me qualificar així un jugador) fa un parell d’estius de manera caòtica i atropellada. Òbviament, el club efectua una compra a l’alça sobre el valor real de mercat per dos motius. En primer lloc, perquè el París Saint-Germain havia inflacionat el mercat pagant la clàusula de Neymar. En segon lloc, perquè tothom sabia que el Barça estava obligat a comprar. ¿Recordeu el cas Overmars i Petit? Aquest cop el Borussia va ser l’Arsenal i va fer el negoci del segle. Si vols gestionar el valor de mercat d’un actiu, l’últim que pots fer és desvaloritzar-lo públicament. Doncs bé, el futbol s’encarrega de contradir aquest precepte. De cop i volta arriben als mitjans les reiterades faltes de comportament professional de Dembélé. Podem posar el focus en la bona feina dels professionals del periodisme esportiu, especialistes a esbombar casos mediàtics quan no hi ha informació competitiva. Sigui quin sigui l’inici. En pocs dies amplifiquen el cas els mateixos jugadors blaugranes, aprofitant l’avinentesa per fer palès el seu malestar per la poca implicació i professionalitat del jugador francès. Calia? Ja tenim l’actiu minvat i l’estructura corporativa de l’entitat segurament bocabadada, sense entendre com ha passat o mirant-s’ho des de la barrera sense poder controlar-ho. Si no fos així, no ho entendria. ¿Creieu que CaixaBank, per dir una empresa catalana exemplar en la gestió, portaria així el cas d’un actiu propi? Jo crec que no. Això sí, el xicot, en un exercici d’autisme mediàtic, es reafirma en el terreny de joc amb dos bons partits que tornen a alterar la cotització. Quant val Dembélé avui? Per què i com s’ha alterat el seu valor de mercat? El futbol és futbol.