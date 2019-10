Tot el que ens diuen ja ens ho han dit, i ja coneixem el gust del xarop. Ja ens han dit nazis, que no ho veuen? Que ara ens diguin només violents no ens provoca cap efecte. El problema és que, quan ens manifestàvem, al llarg d’aquesta dècada, ja ens han dit que som un ramat de xais, de vedells, conduïts per uns líders que ens han abduït com en una secta i, per tant, no han tingut en compte allò que reclamàvem. Que ara ens tractin d’imbècils no ens causa cap efecte. Què ens poden dir, ara, de proporcionalitat policial, si fins i tot el rei d’Espanya ja va parlar de la proporcionalitat policial l’1 d’Octubre? Què ens poden dir ara dels que cremen contenidors, fanals o taules de bars, si resulta que al judici els “testimonis” policials deien que no havien vist mai tanta violència l’1 d’Octubre ni en els anys del País Basc? Què ens poden dir si l’1 d’Octubre ja van buidar un ull? Què ens poden dir si el mateix rei va avalar aquells cops, tan vergonyosos? Ja ens han dit que tenim la culpa de la pujada de la dreta. Què passa si ens ho tornen a dir? L'única novetat que tenen és donar-nos, aviat, la culpa de la recessió econòmica.

La mentida, esclar, és una escalada. Van dir al judici que mai havien vist cares d’odi com les nostres i ara diuen que els ataquem amb motoserres i aixades i rentadores. I què? Ja van condemnar els Jordis a deu anys per “revolta tumultuària” sense que calgués ni inventar-se que tenien armes. No sé si algú va preveure que les dels cotxes serien agafades i serien la coartada. No van ser agafades, però el tumult van dir que hi era igualment. El problema és que ja ens ho han dit tot i és per això que és molt difícil dir als joves que se’n vagin a casa “sense tirar ni un paper a terra”. Quina és la diferència entre fer-ho i no fer-ho? Protesten perquè els que no ho van fer són a la presó.