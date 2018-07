Recuperar la llei d’emergència habitacional: una gran victòria de tota la societat

Diumenge passat va fer tres anys que es va aprovar la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. La coneguda popularment com a "llei contra els desnonaments i els talls" va ser aprovada per unanimitat al Parlament el juliol del 2015. Nascuda d’una iniciativa legislativa popular impulsada per la societat civil, havia recollit el suport de gairebé 150.000 signatures i de mig miler d'entitats de tot tipus.

Una de les idees que més utilitzem als espais de trobada de les persones en risc de desnonament és la importància de les “petites grans victòries”, com aturar un desnonament, en la defensa quotidiana del dret a un habitatge digne. Perquè hi ha vides en joc. La de cadascuna dels milers de persones amb nom i cognom que passen per aquest tràngol.

El dia que es va aprovar la llei vam viure en primera persona una victòria immensa. Després d’anys empenyent, vam aconseguir esquerdar el mur que havien bastit el Partit Popular i la banca contra qualsevol tipus de canvi legislatiu que anul·lés les lleis injustes per passar a tenir-ne d'altres que protegissin el dret a l'habitatge digne. Altres territoris van seguir aquesta estela.

Estem a un pas de recuperar l'eina més eficaç que ha tingut Catalunya i tot l'Estat per acabar amb l'emergència habitacional

Malauradament, el govern del PP va interposar el maig del 2016 un recurs d'inconstitucionalitat en contra d’aquest bri d’esperança, un gest que va repetir amb la resta de lleis de l'Estat. La reacció de la societat civil al carrer va ser una defensa aferrissada de la nostra "llei contra els desnonaments i els talls". Els ajuntaments també van posar “el crit al cel” contra la suspensió.

Finalment, només en vam poder salvar les mesures per aturar la pobresa energètica. Les d'habitatge van ser suspeses. Durant els nou mesos que va ser vigent es van aturar més de 10.000 desnonaments i, sense la suspensió, des de llavors fins avui n’hauríem aturat uns 25.000 més. Les mesures contra la pobresa energètica han aconseguit aturar més de 82.500 talls de subministraments.

Arribats a aquest punt, la sortida del PP del govern de l'Estat es presentava com una oportunitat claríssima per recuperar una de les lleis catalanes més importants en matèria social que va impugnar Mariano Rajoy. Per això vam interpel·lar els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra a través de dues cartes públiques a principis de juliol demanant-li al primer que retirés el recurs immediatament, i al segon, que posés aquesta prioritat a l'agenda de les trobades Generalitat-Estat.

Demà dimecres 1 d'agost tindrà lloc la primera reunió de la Comissió Bilateral entre el governs català i espanyol. Un dels temes que es tractarà és la possible retirada de recursos d’inconstitucionalitat que pesen sobre diverses lleis catalanes.

Som conscients que hi ha molts temes sobre la taula. No pretenem pas passar per sobre de cap d’ells. Però tenint en compte el que ens hi juguem com a societat en matèria de drets humans, pensem que cal posar el focus sobre les conseqüències importantíssimes que pot tenir el que puguin acordar els dos governs per a la vida de moltes persones.

Estem a un pas de recuperar l'eina més eficaç que ha tingut Catalunya i tot l'Estat per acabar amb l'emergència habitacional.

Quan això passi, podrem celebrar que els 43 desnonaments diaris d'hipoteca o de lloguer per part d’entitats financeres i fons d’inversió s’aturaran amb lloguers socials. Podrem respirar alleujades perquè en poc temps les llistes d'espera de més de sis mesos per accedir a un habitatge de les taules d'emergència quedaran a zero. I mai més haurem de patir perquè es repeteixin fets tràgics com els de Cornellà.

No estem parlant d’un simple gest. Tampoc d’una petita gran victòria. Sinó d’un veritable pas de gegant de tota la societat en ple: girar full dels desnonaments i caminar cap a una societat que sigui exemple de respecte absolut als drets socials per a tothom.