De Messi a Celebi

Pràcticament d’aquí a finals d’any no hi haurà setmana que algú no parli dels premis The Best de la FIFA i de la Pilota d’Or. I els dies que durarà! Són reconeixements que han derivat més en un xou propagandístic i mercantil que no pas altra cosa. Un pot fer-se la mala sang que vulgui amb l’exclusió de Messi en aquesta mena de guardons, i s’ompliran pàgines, minuts de tertúlia i tuits pels greuges comparats que sempre generen aquestes nominacions. Acceptem-ho: es vota arreu del món segons els gustos, les simpaties o la nacionalitat, i no en virtut de cap anàlisi rigorosa del joc ni del rendiment de l’esportista.

Lluny del so de bombo i platerets d’aquests guardons, a Alemanya han sabut aprofitar un altre concurs futbolístic per premiar un treball de fons encomiable. Per primer cop a la història, el reconeixement del millor gol del mes marcat en territori alemany se l’ha endut un jugador de futbol per a cecs. Serdal Celebi, de 34 anys, va anotar aquest mes d’agost un golàs durant la final del campionat alemany que el seu equip, el FC St. Pauli, va perdre davant l’MTV Stuttgart (2-1).

Des del 1971, la televisió pública ARD permet als espectadors del popular programa Sportschau votar el gol del mes. El concurs ha premiat golejadors de totes les divisions del futbol alemany, però mai l’havia guanyat un futbolista cec. La notícia ha tingut ressò en diferents mitjans estatals i ha agafat volada al país de tal manera que ara molta més gent sap què és el futbol per a cecs i què significa per als que el practiquen. A Alemanya, és tot just des del 2006 que existeix aquesta modalitat, que es disputa en terrenys de joc de 40 x 20 metres. La pilota conté un cascavell perquè sigui sonora. Els jugadors juguen amb un guia en la línia del mig del camp i un altre rere la porteria perquè els ajudin en les seves accions. Els porters sí que hi veuen completament, amb l’objectiu de dificultar el joc.

El 2008 es va fundar la Bundesliga de futbol per a cecs, de la qual formen part clubs tradicionals com el Borussia Dortmund, el Schalke, el Chemnitz i el St. Pauli, que és l’entitat que ha obert veritablement el camí en aquesta competició.

Celebi, que va començar a perdre la visió als 12 anys a causa d’un despreniment de retina, treballa des de fa deu anys com a fisioterapeuta. Per a ell, el futbol per a cecs significa “llibertat”. Aquests dies ha sigut una estrella mediàtica i ha reclamat més atenció i ajudes -també de la Federació Alemanya de Futbol- per al seu esport. A vegades, els concursos amb votació popular transcendeixen la superficialitat. Sempre és bo identificar què i qui hi ha darrere dels vots per ponderar disgustos, com ara la no nominació de Messi, i alegries, com les que s’ha endut Celebi.