L’advertència de TV3

A TV3, en menys de setanta-dues hores, hem pogut veure tres reportatges molt ben fets i contundents amb un rerefons que ens permet reflexionar sobre el nostre entorn. Per una banda, el ‘30 minuts’ de diumenge, ‘Salvini: ultres a l’assalt d’Europa’, en què s’analitzava la figura del vicepresident i ministre d’Interior d’Itàlia, Matteo Salvini. Per extensió, el reportatge reflexionava sobre com l’extrema dreta pretén fer-se seves les institucions europees. Era inevitable entendre el reportatge com una advertència sobre el que ens depara la política en els propers anys a Espanya i a Europa.

Dimarts el 'Sense ficció' ens oferia l’excel·lent ‘Altsasu: ferides obertes’, que viatja fins a la localitat navarresa per entendre el caldo de cultiu en què es va produir la batussa de bar entre un grup de nois i uns guàrdies civils de paisà i com aquests nois han acabat condemnats fins a tretze anys de presó acusats de terrorisme. La virtut periodística rau en l’abast de l’anàlisi, connectant el cas Altsasu amb les dificultats del procés de pau a Euskadi. El reportatge no només evidencia la desmesura amb què ha actuat la justícia sinó també la impunitat amb què les autoritats han manipulat el cas per aconseguir el seu propòsit. El relat exposa les motivacions històriques que han influït en la sentència. La impotència dels familiars i amics dels empresonats, la imposició d’uns fets malgrat les proves que demostren el contrari i la flagrant impunitat amb què ha actuat la justícia feien que l’espectador ho vinculés amb les circumstàncies dels presos polítics a Catalunya i el judici que hauran d’afrontar aviat.

Finalment, el 'Sense ficció' també va emetre ‘23 disparos’, un 'thriller' documental molt recomanable que intenta aclarir qui va matar Manuel José García Caparrós el 1977, quan només tenia 18 anys. El noi formava part d’una manifestació en què els andalusos reclamaven més autonomia i un dels trets que van disparar els cossos policials el va assassinar. La justícia, però, no va imputar ningú i la desídia per resoldre el cas és evident. Quaranta anys més tard, les germanes de la víctima continuen demanant justícia.

TV3 ha sabut fer un retrat del context en què vivim i alertar-nos dels perills que ens envolten com a societat

Els tres reportatges suposen una mirada a les circumstàncies polítiques, socials i judicials que ens envolten. ’23 disparos’ és la mirada al passat, la que ens recorda l’ADN autoritari i dictatorial que hem heretat, la impunitat de les autoritats davant la feblesa del poble. ‘Altsasu: ferides obertes’ és la mirada al present, amb les conseqüències d’aquesta herència i les seqüeles de la cultura dictatorial. I ‘Salvini: ultres a l’assalt d’Europa’ és la mirada al futur. L’advertència de l’onada de l’extrema dreta com a culminació del control absolut del ciutadà i la limitació de les llibertats col·lectives i individuals. En tres dies, TV3 ha sabut fer un retrat del context en què vivim i alertar-nos dels perills que ens envolten com a societat. La cadena ha complert, amb escreix, el seu deure de servei públic.