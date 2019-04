Regalant portades

Fa uns dies que sembla que el món s’hagi paralitzat per fer entrar amb calçador tots els programes electorals als mitjans. Puc entendre que cada partit intenti demostrar que és millor que l’altre -de fet, no deixen d’estar competint per tenir més diputats com si es tractés de guanyar un partit de futbol-, fins al punt que han arribat als diaris esportius. Però ¿realment és important saber a quin equip de futbol segueixen? Per què és imprescindible ser d’un equip de futbol? ¿No hi ha més esports?

M’adono que el que estem fent és donar valor només a un esport. I no vull tirar-me pedres a la pròpia teulada, que ja sabeu que el futbol és el meu esport, però jo no he de representar una part de la població davant d’un congrés.

M’he qüestionat moltes coses aquests dies. Tantes, que n’hi ha una que no la puc passar per alt, perquè em sembla de molt mal gust i desproporcionada. Em fa fins i tot vergonya pensar que encara hi pugui haver gent que pensi el mateix. Vergonya no, em fa por. El líder de Vox -partit que no sé com deixen que es presenti al segle XXI- va dir (i cito textualment): “Normalment la dona no pot competir al mateix nivell que l’home”. No sabeu com em crema això per dins. I el pitjor de tot és que surt en portada! Amb el que ens ha costat a l’esport femení sortir en una portada, va aquest senyor, deixa anar barbaritats com aquesta i li regalem una portada? ¿De debò que no hi ha ningú que li pugui parar els peus? Doncs com que ja té la portada i s’ha quedat tan ample, li contestaré jo des d’aquí. Senyor Abascal, torni a la cova on era i no en torni a sortir, i si en surt, que sigui perquè s’ha adonat que no pot dir -i molt menys pensar- que la dona és inferior a l’home. Que l’època de què parla vostè ja s’ha acabat, que ara som moltes i amb moltes ganes de fer coses, i una d’elles és competir. Perquè ens en sortim, perquè en sabem i perquè, per sobre de tot, podem fer exactament el mateix que el sexe masculí. Perquè al darrere de cada competició hi ha moltíssimes hores de dedicació, i això, com tot, no hi entén, de gènere. Per tant, crec que és de molt mal gust treure importància a totes aquestes hores i menysprear totes les esportistes del país. Només vull que li quedi clar que competir a un mateix nivell no té res a veure amb tenir la mateixa condició física, perquè tots tenim condicions físiques diferents. Hem de dir prou a tots aquests comentaris. S’ha acabat. Perquè no estem disposats/es a tornar al segle XIX.