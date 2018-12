Robben, el perdó i l’agraïment

Si una de les tasques més incòmodes d’un entrenador és escollir entre un jugador i un altre per a l’onze titular tot i saber que tots dos ho podrien fer molt bé en la mateixa posició, és fàcilment imaginable la tortura que deu ser comunicar a un futbolista de llegenda que no entra en els plans futurs de l’equip. El Bayern ho ha eludit fins que s’ha fet tard. Fins que una de les seves veteranes estrelles ha dit de pròpia veu que en tenia prou, i just en un moment en què l’equip bavarès assumeix que difícilment revalidarà la Bundesliga. “Estic marcat per l’agraïment. Robben i Ribéry són dues icones del Bayern. A aquesta mena de jugadors no els acomiado encara que posi en risc aquest cop el títol de campió”, es va justificar fa poc el president del club bavarès, Uli Hoeness, just ara que és inexorable la marxa dels anomenats conjuntament Robbéry.

L’extrem holandès, a punt de fer 35 anys, ja ha confirmat que aquesta és la seva última temporada a Munic. El francès, amb els 35 complerts, encara ronseja i no renuncia a allargar una temporada més el seu contracte amb el Bayern, tot i que el club ja ha advertit en públic que prepara “probablement” el seu adeu. Robben i Ribéry han caracteritzat l’última dècada del campió alemany. I això que en un moment tots dos van partir peres de manera gairebé definitiva. Al descans d’un partit de Champions contra el Madrid el 2012, el francès li va clavar un mastegot a l’holandès. “Al principi vaig pensar que no podria jugar més amb ell, però després el vaig perdonar”, va reconèixer Robben. Un perdó que va canviar la història. I de quina manera! Tots dos junts han guanyat fins ara 16 títols importants, entre els quals la Champions League del 2013, amb gol de Robben a la final.

En el camí per convertir-se en llegenda, Robben també ha representat la figura de l’heroi caigut: ha hagut de superar lesions greus, xiulets de l’Allianz Arena i drames esportius com fallar dos penals claus el 2012 contra el Dortmund a la Lliga i contra el Chelsea en la pròrroga de la final de Champions perduda a Munic. Però al final marxarà com un dels deu millors futbolistes de la història del Bayern.

Sorprèn, per això, amb quina manca de pompa i fastuositat Robben ha comunicat que posa punt i final a la seva etapa a Baviera. Ho va anunciar en una festa nadalenca d’una penya del club. La notícia del seu adeu ha estat superposada precisament per les crítiques que ha rebut Hoeness, que haurà après que poques decisions són més doloroses que les que es deixen de banda per por a prendre mal. Aquest estiu s’haurà de rascar molt la butxaca perquè el Bayern, sense dues de les seves llegendes, no quedi enrere en la competència internacional.