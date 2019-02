Rui i els llops que fan de pastors

Hi ha extradicions que, per més que les reclami la justícia, no semblen justes perquè contravenen drets humans fonamentals i el sentit d’una democràcia. L’al·lusió ara té a veure amb un estudiant d’història portuguès de 30 anys de nom Rui Pinto. Fins al 16 de gener es feia citar com a John per mantenir l’anonimat, però des de llavors se sap la seva identitat real. Ara està sota arrest domiciliari a Budapest com a conseqüència d’una ordre de detenció europea impulsada per Portugal, que exigeix l’extradició de qui és el principal informant de Football Leaks. La justícia portuguesa acusa Rui Pinto de ser un pirata informàtic i d’intent d’extorsió, retrets que el jove nega sense especificar, això sí, d’on ha tret els terabytes de dades -bona part encara per classificar- que han destapat tants fraus en el món del futbol.

La paradoxa del cas és extrema. D’una banda, el líder de Football Leaks és perseguit per la llei a Portugal; de l’altra, altres autoritats estrangeres volen col·laborar amb ell. Pinto tem per la seva pròpia vida si acaba extradit. Altres fiscalies i autoritats financeres europees veuen altrament el perill que, en cas d’executar-se l’extradició, se’ls robi la possibilitat d’interrogar Pinto com a testimoni i d’analitzar tots els seus documents recopilats que tan claus poden ser per perseguir delictes com els comesos per Cristiano Ronaldo o el tècnic José Mourinho.

En una entrevista amb Der Spiegel, Pinto assegura que com a informant de dades massives d’alt interès general coopera amb investigadors dels Estats Units, Suïssa i França. Alhora, admet que altres autoritats l’han decebut “freqüentment”. “Fixi’s només en el sistemàtic frau financer en el futbol a Espanya. Aquí els investigadors s’han acontentat gairebé sempre amb pagaments milionaris posteriors i no han anat mai realment a l’origen del mal”, assegura. Realment, els fets no semblen contradir-lo. Aquesta setmana Mourinho ha acordat pagar una nova multa al fisc espanyol mentre curiosament cap altre agent o gestor financer ha sigut coprocessat.

Rui Pinto també assegura que se sent frustrat perquè ni la UEFA ni la FIFA s’han dirigit a Football Leaks per aclarir altres escàndols. Al contrari, han transmès símptomes lamentables sobre la salut del futbol. La UEFA acaba de nomenar membre del seu comitè executiu Nasser al-Khelaifi, president del PSG, un dels clubs que més han contravingut la normativa del fair play financer. I la FIFA ha donat a conèixer que el controvertit Gianni Infantino es presentarà al juny a la reelecció com a president sense que s’hi oposi cap candidat. Els llops fan de pastors i ja no sabem fins a quin punt Football Leaks ens en posarà en alerta.