“Este lunes nos petamos TV3”

El diumenge 24 de setembre del 2017, fa poc més de dos anys i un mes, Jordi Évole entrevistava Carles Puigdemont a Palau. Va ser aquell Salvados en què es va criticar el to lúgubre que va escollir la realització del programa per crear cert ambient de context. La realització no ha estat mai innocent al Salvados i sempre s’ha ajustat (com ha de fer la bona televisió) al missatge que vol donar el programa. En aquella ocasió es volia potenciar, amb cert sarcasme, el tarannà conspiranoic que semblava tenir el govern de Catalunya dies abans de la celebració del referèndum de l’1 d’Octubre. Eren dies que es confiscaven paperetes i es buscaven desesperadament les urnes. La promoció d’aquell programa feia conyeta amb uns cops de porta que se sentien mentre Évole i Puigdemont parlaven i ironitzaven sobre si els estava anant a buscar la Guàrdia Civil. De fet, aquell Salvados començava amb Évole fent-li una petició irònica al president de la Generalitat: “ Soy yo el que estoy de espaldas a la puerta, así que si entra la Guardia Civil avíseme, que yo no lo veo ”. IPuigdemont, amb condescendència, li responia: “ De acuerdo, pero no creo que le vengan a buscar a usted… ” Tres setmanes després d’aquella escena, Cuixart i Sànchez entraven a la presó. Cinc setmanes més tard de l’entrevista, Puigdemont, juntament amb Comín, Ponsatí i Puig, s’exiliava a Bèlgica. I tres dies més tard, Junqueras, Bassa, Turull, Rull, Borràs, Mundó, Romeva, Forn i fins i tot Vila entraven a la presó. El que aquells dies previs havia sigut una conyeta, després es va confirmar com una tragèdia que encara perdura amb uns quants polítics més a l’exili i a la presó i una sentència cruel i injusta.

Dijous el Polònia feia un esquetx sensacional en què el clon de Santiago Abascal, vestit com Joan Pera el dia de la inauguració de TV3, tancava la televisió pública catalana: “ Si el trifachito sumamos, este mismo lunes nos petamos TV3 i abrimos un nuevo canal: ¡TV Vox!” I parodiava la programació de TV3 en versió feixista. Vèiem El forastero, on Ortega Smith imitava el crit de Quim Masferrer: “ ¡Gente de Cataluña! ¡Sois muy terroristas! ” Les sigles de l’ APM? passaven a significar Al Paredón, Maricones, i un personatge feia broma amb la segona vida que li han donat al dictador amb el crit de “ ¡Ha resucitao Paco! ” Al Joc de cartes, els amos de restaurants de calçots acabaven baixant de la furgoneta per entrar directament a Lledoners. I el Club Super3 es convertia en el Club Ultra3, on el Mic havia quedat substituït per un peluix de la cabra de la Legió i cantava “ Una cabra facha, nuestra amiga es... ” TV3, la productora Minoria Absoluta, l’ Està passant i el Polònia estan patint una situació d’assetjament judicial i polític insòlit i alarmant en una democràcia. El gran temor és si, una vegada més, això que ara ens fa gràcia i sembla impossible en un futur proper ens ho menjarem amb patates.