Tradicions innegociables i el seu perquè

No és casualitat que Catalunya tingui molts clubs centenaris. Tampoc ho és que algunes de les seves federacions siguin més antigues que les espanyoles. Tot té a veure amb una tradició esportiva de la qual Catalunya no sempre ha sabut treure pit, però que es remunta a molts anys enrere. No és una moda passatgera, sinó que neix d’un interès associatiu precoç que lliga amb la seva manera d’entendre la societat. Cada entitat passa per les seves crisis i contradiccions, però el model no es discuteix.

La Federació Catalana de Bàsquet, que ultima la construcció d’un museu per celebrar l’any 2023 el seu primer segle de vida, és un bon exemple d’un paraigua sota el qual s’han desenvolupat moltes iniciatives interessants. Dues se celebren durant aquestes dates nadalenques i han tingut èxit continuat en el temps. La primera és el Trofeu Molinet, que aquest any arriba a l’edició número 56. Es tracta del campionat de minibàsquet més antic d’Europa, un esdeveniment pel qual han passat jugadors que actualment disputen algunes de les competicions més importants del món. El torneig, que ha sobreviscut a diferents escenaris, manté la tradició de les dates entre el 27 de desembre i el 4 de gener. Les pistes d’aquest any s’han situat als pavellons de l’Illa Diagonal i del Col·legi Major Sant Jordi de Barcelona. La Xarxa emetrà en directe les finals. Lluny de conformar-se amb l’èxit, els organitzadors ja pensen en com fer créixer el campionat i estudien idees per introduir fases prèvies i fer-lo més representatiu arreu del territori. Els jugadors que han passat pel torneig ho expliquen amb orgull. Les experiències viscudes es traslladen d’una generació a una altra i això fa que la tradició es mantingui viva en unes dates molt especials per a la canalla. La majoria de jugadors només poden participar en el torneig una vegada a la seva vida, dues si tenen sort, i aquesta exclusivitat fa que augmenti l’emotivitat.

L’altre esdeveniment especial d’aquestes dates és el Torneig Júnior Ciutat de l’Hospitalet, un campionat que arriba a la seva 40a edició. Els partits s’han programat del 4 al 6 de gener. Tot i que després de 12 anys l’Eurolliga ha trencat la seva vinculació amb la ciutat catalana i ha apostat per València com a seu per repartir una plaça per a la final four, els organitzadors han sabut mantenir el nivell competitiu dels equips i han preservat un llegat que s’ha convertit en tota una tradició nadalenca.