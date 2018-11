Trump fa servir el llenguatge dels dictadors

TRUMP va qualificar ahir un periodista d’“enemic del poble” quan va veure que l’estava posant en evidència amb les seves preguntes. Per a un periodista, ser insultat per Trump pot arribar a ser un premi d’honor, però per a la democràcia és un desastre, perquè, amb tots els seus defectes, sense premsa lliure no hi ha democràcia. “Enemic del poble” sona a dictadura, camp de treball i afusellament. Trump ha canviat la comunicació política, gaudeix amenaçant i insultant com cap president anterior s’ha atrevit a fer-ho, i això encara el fa sentir millor. Vol ser temut. En viu com a persona i com a polític. Quan els seus assessors el van advertir que qualsevol dia posaria el país en guerra per culpa del seu to agressiu a Twitter va contestar: “Jo soc així. Així és com em comunico i és la raó per la qual vaig ser escollit. És la raó per la qual jo tinc èxit”.