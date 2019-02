Uniformitat, no. Compromís d’unitat, sí

La cort espanyola ens està televisant el judici més dolorós dels nostres temps. Una causa de vergonya que ens ensagna i ens esguerra, com escrivia Pere Quart, i de la qual només en podem sortir més forts i sent molts més. Aquest Estat ens ataca i ens ofèn, vulnerant els drets de la ciutadania, tota. Un judici que no fa sinó dotar-nos d’encara més arguments a favor de la independència republicana.

Avui, més que mai, Barcelona ha de ser capdavantera, com ho ha estat sempre en totes i cadascuna de les lluites pels drets i les llibertats. Una ciutat que ens exigeix, a tots aquells i aquelles que aspirem a governar-la, dignitat democràtica i alhora també propostes clares per a cadascuna de les qüestions. La nostra candidatura treballa per dissenyar fins al detall un projecte de ciutat nítidament progressista, amb un equip sòlid i divers preparat per governar bé. Hem de poder debatre sobre Barcelona al mateix temps que defensem el projecte republicà. Entre les forces sobiranistes les propostes econòmiques, socials, d’habitatge, educatives, culturals o en matèria de seguretat han de poder ser i són diverses. El que és comú és l’objectiu de país.

Ara, la unitat de l’independentisme és més necessària que mai, sí. Però no la uniformitat. Avui cal que cada projecte de ciutat presenti nítidament les seves credencials per l’endemà de les eleccions conjurar-nos per fer de Barcelona l’altaveu de dignitat i la república que no ha sigut els últims anys. Barcelona no pot viure en una permanent i mesurada ambigüitat en qüestions de drets fonamentals! Per tot això, més enllà de la unitat d’acció republicana, Barcelona ha de sumar també totes les complicitats i consensos, aquest prop de 80% de la ciutadania que defensa els drets democràtics, rebutja la repressió i defensa una solució política. Tornem a ser la ciutat del 15-M, del “ Refugees welcome ”, del “No a la guerra” o el 8-M de fa un any. Tornem a ser, també des de l’Ajuntament, la ciutat de les grans mobilitzacions dels Onzes de Setembre i dels primers dies d’octubre del 2017, màxima expressió de dignitat i compromís col·lectiu. Barcelona, la ciutat que vibra, que crea, que emprèn, que il·lusiona i que lluita. Reivindiquem-nos junts davant del bloc del 155 i la ultradreta, i defensem tots els drets que amenacen.

Tornem a quallar el país! Aquests dies a Madrid estem veient que els presos i preses comparteixen objectiu però des d’aproximacions diferents i complementàries al mateix temps. D’aquest orgull i exigència n’ha de sortir una renovada unitat entre la ciutadania, les entitats civils, les institucions i les organitzacions polítiques, com hem demostrat en els moments més difícils. Hem arribat fins aquí i seguirem convençuts i ferms. No ens arronsem! No ens resignem! No ens dividim!

Per això ofereixo el meu compromís d’acció sobiranista postelectoral a Barcelona, conscients i coneixedors que serem més i més forts si presentem propostes diferenciades. A tall d’exemple, els resultats de les dues últimes eleccions al Parlament. A la ciutat de Barcelona Junts pel Sí va obtenir 326.415 vots (37,23%) a les eleccions del 2015, mentre que el 21-D les llistes d’ERC i JxCat van sumar-ne 370.106 (40,49%). Però és que el moment actual, a més, transcendeix les dues forces centrals de l’independentisme. Ara és el moment de buscar l’acord i la coincidència amb altres espais polítics com la CUP o els comuns sobiranistes.

Comprometem-nos des d’avui i establim un acord per escrit de les forces sobiranistes que inclogui els següents punts:

PRIMER. Els grups signants donaran suport al cap de la llista més votada d’entre ells per tal d’obtenir la majoria necessària per a la investidura.

SEGON. Si fos necessari el suport d’altres forces, es prioritzaran les que es mostrin disposades a formar part d’un bloc democràtic explícitament compromès a treballar per la immediata llibertat dels i les presoneres, pel lliure retorn dels i les exiliades i per la celebració d’un referèndum vinculant.

TERCER. Els grups signants es comprometen a mantenir vigent l’acord al llarg de tot el mandat, especialment en els pactes estratègics de país que es plantegin en el camí per avançar cap a la República, així com en el marc del diàleg que es pugui obrir entorn de les qüestions pendents de llibertat i democràcia.

QUART. Els grups signants es comprometen a adoptar les iniciatives conjuntes que en cada moment expressin millor l’objectiu republicà. En aquest sentit, s’adoptarà el criteri de l’acord previ a l’hora de presentar propostes relatives al comú objectiu republicà.

No regalem ni un sol vot. Ni una sola veu. La uniformitat electoral ens farà perdre complicitats i opcions d’avançar. Ens donaria molts titulars tan victoriosos com efímers, però seria ineficient per al projecte conjunt de país. Això no va de cadires, aquest no és ni pot ser l’interès. Això va de determinació i dignitat col·lectiva. Sortim al carrer a convèncer amb cada projecte per sumar després voluntats i capacitats. El camí està carregat de complexitats, però l’estratègia a seguir és cada cop més clara: unitat, que no vol dir uniformitat.