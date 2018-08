3/8: La reclamació

Un grup ampli de militars espanyols avui retirats, però que estaven en actiu en el temps de la Transició, han signat un manifest demanant respecte per la memòria de Franco. El text em recorda més una reclamació per incompliment de contracte que no pas una proclama d’idees. Com qui després de signar un contracte, diu: nosaltres hem fet la nostra part, però l’altra banda no compleix. Aquests militars, en actiu als anys setanta, van ser una part en el contracte de la Transició. Ells deixaven (a contracor, i tot i tenir la paella pel mànec) legalitzar els partits, fer eleccions i exercir llibertats essencials, i obtenien a canvi la no revisió crítica del franquisme. No tan sols la impunitat pels seus fets, sinó també l’acceptació normalitzada dels seus efectes i els privilegis que se’n derivaven. Per tant, cap judici al passat, la monarquia no es posa a votació i la unitat d’Espanya (tal com ells l’entenen) és sagrada. La reclamació es produeix ara que deuen tenir la sensació que les contrapartides que se’ls havien ofert en el seu dia per obtenir la seva tolerància per construir el règim de la Transició estan una mica amenaçades. I reclamen que es compleixi el contracte. Un contracte que bona part dels ciutadans pensen que no pot ser etern.