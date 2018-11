Ens agrada la vostra mirada

Cada 19 de novembre vivim el mateix ritual i es produeix la mateixa excitació interna a la redacció. Un grup de nens, d’entrada una mica impressionats i després efervescents, arriben a la sala de reunions. Entre llapis de colors, dacs, plastidecors i retoladors, es posen a les ordres del cap de fotografia, Xavier Bertral, i la resta de l’equip. A poc a poc apareixen les caricatures dels articulistes -gràcies, Laia!, he quedat molt millorada- i les il·lustracions de tota mena de notícies. El diari queda colonitzat pels colors i la mirada sobre la realitat és sempre menys solemne i menys dura de l’habitual. Aquest any hem demanat als nois i noies d’esplais i centres socioeducatius federats a la Pere Tarrés que ens ajudin a pensar en la ciutat que volen, que no és difícil d’endevinar. Volen més parcs, més gronxadors, menys cotxes, que s’acabi el bullying, menys exàmens i més excursions. També volen adults cecs al seu color de pell i més cines. La portada l’ha dibuixat un nen de 10 anys que es diu Joan Sànchez, i l’arquitecte Toyo Ito, autor de l’Hotel Porta Fira de l’Hospitalet, ja pot anar-se preparant per a la competència.

Després de molt escanejar i córrer perquè sempre apareix la notícia d’última hora que necessita il·lustració, els nens marxen contents i la redacció torna a quedar més o menys tranquil·la. La vigília del Dia Internacional dels Drets de la Infància és l’únic dia que creuo els dits perquè la realitat no ens espatlli la portada. Com els hi explicaria?