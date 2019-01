L’educació és una arma de combat per a la democràcia

Com gairebé sempre en començar l’any ens fem bons propòsits. Sovint plantejaments de renovació, de canvi i de millores més o menys rellevants en les nostres vides. També algun any, no sempre, hi ha un desig profund de grans dimensions, enorme, que ocupa molt d’espai. En tinc un, aquest any, per a l’educació i l’escola catalanes. El desig de repensar el sentit d’allò que fem: quin és el sentit de l’educació? No podem estalviar-nos, en l’actual context, una reflexió sobre el perquè i el per a què. Quines són les finalitats de l’educació? Ens cal enriquir el debat, i repensar l’educació que volem, un dels pilars del país que volem. Un debat que vagi més enllà dels debats en què estem immersos sobre el com o els recursos. Hi ha una llarga llista de temes que són importants i que haurien de ser a l’agenda de la política educativa perquè són de primer ordre. La crisi ètica i política que vivim, aquest món nostre de l’anomenada postveritat i les seves múltiples formes de manifestar-se –els murs i les fronteres contra els immigrants, el discurs de l’odi i el replegament identitari, la guerra contra les dones, l’empresonament de la llibertat d’expressió, la impunitat de 'les manades' i dels corruptes, el silenci imposat o l’autocensura de la por i tantes altres injustícies– són reptes que fan urgent una resposta des de l’educació i l’escola. Ens cal recordar que en el cor de la seva pedagogia, per al filòsof i pedagog John Dewey "la democràcia ha de néixer de nou a cada generació i l'educació n’és la llevadora".

La democràcia fa de l’educació un dels pilars de la construcció de la comunitat, el país i el món que volem

És per això que em sembla urgent fer d'altaveu i rellegir el “ Manifest per una educació democràtica i en valors”, on un seguit de personalitats i entitats compromeses amb l’educació fan una crida a unir esforços. I a ser responsables, des de dins i fora de l’escola, per posar en valor allò que ja es fa i alhora alertar de la urgència de fer més per l’educació en valors i democràtica. Una educació que conrea el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat i el valor del diàleg, la igualtat, el compromís i el respecte enfront de la confrontació o el menyspreu. Una educació que, des de la llibertat, i en una societat plural com la nostra, fa de la comprensió, la cura, la solidaritat i la fraternitat l’expressió màxima de la ciutadania. Una educació dels valors i les virtuts democràtiques per combatre la tirania.

Més enllà de la declaració de principis, el manifest recull un seguit de propostes concretes que apunten a un horitzó on la vida dels centres educatius, i cadascuna de les activitats i els espais que li són propis, s’impregnin d’educació democràtica. La democràcia fa de l’educació un dels pilars de la construcció de la comunitat, el país i el món que volem. L’altre dia vam poder escoltar per videoconferència un savi dels nostres temps en educació, Howard Gardner, el pare de les intel·ligències múltiples, i ens va parlar, preocupat, del fenomen global que representa Donald Trump. Ens va citar el Brexit, l’autoritarisme a Hongria i Polònia, el control ferri de les llibertats a la Xina, l’extrema dreta que vol arrasar tot al Brasil. Ho va fer per abordar les dimensions i el gran repte que suposa educar en la ciutadania global. Aquests dies veiem com els ultres es fan lloc al costat del poder. No ho oblidem: l’educació és una arma de combat. Construir democràcia i ciutadania requereix un compromís ferm de totes i tots amb l’educació.