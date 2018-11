Qui empara els policies provocadors?

Quan diumenge passat Rivera va anar a provocar i fer-se el mil homes a Altsasu, al ministre de l'Interior no li va agradar perquè "hi havia una alta probabilitat que passessin els incidents que van ocórrer". En canvi, a aquest mateix ministre li deu semblar que no és cap provocació ni passarà res demà, a la segona manifestació a Barcelona de policies nacionals i guàrdies civils, que són uniformats que estan a les seves ordres i que a finals de setembre aplaudien el secretari general de Vox quan cridava a la plaça Catalunya que "l'actual govern d'Espanya és el dels enemics d'Espanya i el dels amics dels terroristes" i demanava la dissolució dels Mossos. ¿Marlaska no ha obert cap expedient? No entenc com el departament d'Interior deixa encara que es manifestin al centre de Barcelona uns tipus que busquen trencar la convivència amb el seu odi. ¿Tan emparats estan per la justícia, aquests policies provocadors?