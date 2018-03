Lliçons d’il·lustres nacionalistes espanyols i francesos

SUPOSO QUE LA teràpia que deuen fer servir a casa de la líder de Ciutadans per abandonar el nacionalisme català deu ser cridar tres vegades al dia, abans de cada àpat, “ ¡Yo soy español, español, español!”, que en matèria d’ideologia és tot el que ofereix el catecisme taronja, tal com hem tingut ocasió de comprovar cada nit electoral. El trist Manuel Valls viu exactament en la mateixa contradicció. Diumenge va declarar a El Suplement de l’Ustrell a Catalunya Ràdio que “el nacionalisme és la guerra”. Deu ser el nacionalisme dels que tenen armes per fer la guerra, deu ser que es refereix a la dissortada història de França i Alemanya durant el segle XX, i no a pacífics ciutadans europeus que volen votar i són reprimits violentament per la policia com si fossin agents portadors d’un conflicte bèl·lic. No falla: els nacionalistes espanyols i francesos són els que després de dir-te “ Habla en cristiano” o “Soyez propre, parlez français” et renyen: “Hauries d’anar deixant el teu nacionalisme”.