Portugal, mapa físic i mapa polític

Portugal és més a l’oest, segons el que la vicepresidenta quarta del govern espanyol, Teresa Ribera, ha tingut la bondat de descobrir-nos, però el millor de la gestió de la pandèmia dels portuguesos (1.063 morts) no és només una qüestió del mapa físic, sinó més aviat del mapa polític: el govern i l’oposició han col·laborat. I com que els ha sortit bé, ara, tant els uns com els altres poden apuntar-se l’èxit de la gestió i no tenen cap incentiu per espatllar-ho. A Espanya, un govern lent i desbordat al principi (es pot entendre) no ha tingut ni cintura ni autoritat per buscar l’acord ni amb l’oposició ni amb els governs que administren la sanitat i ha anat presentant contractes d’adhesió (no s’entén). Ja pots anar dient que això ho parem tots units si el missatge és el de divisió. I el moment és més greu del que sembla. Ara tenim molt a perdre si el desconfinament se’ls acaba escapant de les mans.