Rossinyol que vas a França

Vas a França i continues rebent un respectuós "Bon jour, monsieur" per començar qualsevol conversa. Encara hi veus aquella endreça urbanística (com han sabut dominar la massa turística als accessos al Mont Saint-Michel sense espatllar la fràgil península és de nota), i confesso la meva debilitat per la claredat i continuïtat en la senyalització a les carreteres. No cal navegador. Seguint els rètols, de rotonda en rotonda, arribes a lloc. Quan això passi aquí, no sé si serem república però ho semblarem. Dues notes a la baixa: encara que vulguis mantenir el teu prou entenedor francès escolar, els dependents més joves es passen a l’anglès de seguida, com si el francès ja no fos prou universal i ho admetessin. I les patates fregides: gairebé a tot arreu les he tastat servides directament de la bossa de congelats a la fregidora. Ja l'hi va dir Pla a Soler Serrano: "Francia es un país que ha bajado muchísimo".