El col·lapse espanyol

El raper mallorquí Valtònyc ha estat condemnat en ferm per l’Audiència Nacional a tres anys i mig de presó per una cançó que es burlava del rei emèrit d’Espanya, Joan Carles I, mentre un seu col·lega lleidatà, el també raper Pablo Hasél, s’enfronta a dos anys i mig de presidi pel mateix motiu en un judici davant del mateix tribunal. Tant Valtònyc com Hasél tenen vint-i-pocs anys i veuen així estroncades les seves vides i el seu dret a la llibertat d’expressió. Un mecànic de Reus, Jordi Perelló, ha hagut de declarar davant els Mossos de la seva ciutat després de ser denunciat per un delicte d’odi per haver-se negat a reparar el cotxe d’una agent de la Policia Nacional: si s’incoen diligències, la propera declaració la farà davant d’un tribunal, i pot rebre un càstig sever. Que sapiguem, qualsevol particular amb un negoci obert té reservat el dret d’admissió al seu local i és lliure d’escollir a qui atén i a qui no, sense més explicacions.

El magistrat del Suprem Pablo Llarena ha tornat a denegar a l’exconseller Joaquim Forn el permís per abandonar la presó preventiva: basa la seva argumentació en les declaracions del coronel de la Guàrdia Civil Pérez de los Cobos segons les quals el compliment de la llei passa per davant de la convivència ciutadana, una idea directament feixista, i hi afegeix que existeix “risc de reiteració delictiva” per part de Forn (¿quin, si ha abjurat de la via unilateral i ha renunciat a la seva acta de diputat?) perquè persisteix a Catalunya una massa social que vol la independència. Vol dir que el manté a presó per les seves idees polítiques i per les de més de dos milions de catalans. A Oriol Junqueras el castiguen quinze dies sense pati per haver concedit una entrevista a RAC1. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, anticipa quins polítics seran inhabilitats per la justícia els propers mesos de març o abril, amb la mateixa impunitat amb què Soraya Sáenz de Santamaría va presumir en campanya electoral que Mariano Rajoy havia enviat els Jordis i els polítics catalans a la presó. Tots els polítics implicats en la descomunal trama Gürtel viuen i actuen en plena llibertat, i quan és citat a declarar, Rajoy ho fa amb displicència i enfotent-se a la cara de les acusacions. Iñaki Urdangarin esquia plàcidament als Alps suïssos.

Ben Emmerson, un prestigiós advocat especialitzat en litigis sobre drets humans, duu la causa dels Jordis i de Junqueras a l’ONU i declara que el seu empresonament és un greuge als drets humans i als drets de protesta pacífica i oposició política a tot el món, mentre es pregunta si algú pot imaginar-se que al Regne Unit fossin duts a la presó els polítics escocesos independentistes. Segons l’informe sobre democràcia de The Economist, Espanya pot perdre l’estatus de “democràcia plena” pels abusos que el seu govern ha comès i està cometent a Catalunya.

Els que s’omplen la boca del seu suposat amor per Espanya la duen directa al seu col·lapse com a estat de dret, davant de l’estupor dels demòcrates d’aquí i d’arreu del món.