Un cor per la igualtat i la violència zero

Avui commemorem que un 20 de novembre de fa 28 anys les Nacions Unides van aprovar la Convenció sobre els Drets de la Infància. Per a Fundesplai aquesta ha estat sempre una diada amb una significació especial. És normal: cada dia impulsem programes educatius i socials en escoles i centres d’esplai que arriben a més de 85.000 infants i joves, i en el nostre ADN hi portem la defensa i la reivindicació dels seus drets.

Moltes d’aquestes criatures participaran avui als seus centres en una “CORacció” consistent a construir un gran cor de la manera que decideixin (dibuixat a terra, fent un mosaic humà, amb teles...), enregistrar-lo i penjar-lo a les xarxes socials amb les etiquetes #DretalLleure i #encoratjat.

Amb aquest acte simbòlic volem mobilitzar els infants, els joves, les famílies, els equips educatius i la comunitat en general en una acció col·lectiva i pública al carrer en favor dels drets dels infants i, en concret, del dret al joc, així com el dret a la igualtat de gènere i a la violència zero.

Precisament aquest és el tema de la proposta educativa Encoratja’t, que enguany estem impulsant des de Fundesplai. La iniciativa promou la coeducació i la cultura de pau per assolir una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència des de la participació activa d’infants i joves.

El motiu pel qual hem escollit aquest tema el trobem en algunes dades prou eloqüents: el 30% de noies de 15 a 19 anys pateixen violència en les seves relacions afectives i sexuals (OMS, 2015). En 73 països del món ser homosexual és il·legal i està castigat amb penes de presó, i en 12 països està castigat amb la mort (Eitb.us, 2015). Una de cada tres persones joves no identifica els comportaments de control amb violència de gènere (ministeri de Sanitat, Afers Socials i Igualtat, 2015). El bullying per raons de LGTBIfòbia s’està estenent per les aules i patis de Catalunya. En només un any el nombre de casos s’ha duplicat (ARA, març 2017).

Com es pot veure, i malgrat els avenços legislatius, les desigualtats per raó de gènere i la violència que se’n deriva encara avui són un gran problema social sobre el qual cal incidir de manera urgent. Amb la proposta educativa Encoratja’t ho estem abordant a través del treball coeducatiu amb els infants i joves, les famílies i la comunitat, a partir de cercar espais de reflexió, formació i activitats concretes per qüestionar estereotips, ampliar models de referència i educar en els valors de l’estima, el respecte, l’empatia, la solidaritat, la llibertat, la diversitat i el coratge.

D’aquesta manera volem aportar el nostre granet de sorra per progressar en la igualtat i contra qualsevol forma de violència. Ho fem sumant-nos a la feina de moltes entitats que formen part de la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere; cercant la col·laboració de persones expertes i activistes, com ara Gemma Lienas, que ha redactat uns relats que constitueixen l’eix d’animació de la proposta educativa, i amb el suport i la col·laboració d’administracions i empreses com per exemple la cooperativa Abacus, que aquest Nadal engegarà una campanya contra els estereotips en el joc i les joguines i per donar suport a la proposta Encoratja’t de Fundesplai.

Convidem a tothom a col·laborar-hi. Cap esforç sobra en la lluita a favor dels drets dels infants, la igualtat de gènere i la violència zero!