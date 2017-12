18/12: Lògica militar

EN QUALSEVOL país democràtic seria molt mal vist que un govern en funcions prengués decisions políticament substantives a menys d’una setmana d’unes eleccions. A Catalunya, el govern que ens governa des de Madrid -que no sols està en funcions sinó que ningú l’ha triat i segueix el programa d’un partit aquí residual- va decidir en el darrer consell de ministres dinamitar estructures d’Hisenda i de projecció exterior perfectament constitucionals. En qualsevol país democràtic seria un escàndol que en campanya electoral es fessin servir contra l’adversari polític verbs com escapçar, liquidar o desinfectar. Aquí les ha fet servir el bloc monàrquic aquest cap de setmana. Potser perquè ni l’acció del govern ocupant ni una part del discurs de l’unionisme pertanyen exactament a la lògica política. Més aviat semblen respondre a una manera militar de veure les coses. Els exèrcits en retirada destrueixen ponts i instal·lacions abans d’abandonar les posicions. I els verbs que comentàvem tenen una presència més còmoda en el vocabulari militar que en el polític. Clausewitz deia que la guerra és la continuació de la política per altres mitjans. Alguns sembla que pensin que la política no és res més que una manera més civilitzada de fer la guerra.