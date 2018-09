Després de la dimissió de Josep Baselga com a director mèdic de l'Hospital Memorial Sloan Kettering de Nova York, hi ha el risc que l'error que ha comès enteli el conjunt de la seva trajectòria com a metge i investigador i es posi en dubte el valor i la feina dels investigadors en benefici dels pacients.

L'error ha consistit a no informar dels seus vincles amb empreses farmacèutiques en alguns dels articles científics –no en tots– dels quals ha estat coautor els últims sis anys. Aquest error s'ha de reconèixer, cosa que Josep Baselga ja ha fet, i ha esmenat, cosa que està en procés de fer en coordinació amb les revistes on es van publicar els articles, tal com ell i els editors també han reconegut. No fer-ho podria alimentar la sospita que els oncòlegs anteposen els interessos de la indústria a la salut dels seus pacients, cosa que no és certa. El reconeixement i l'esmena de l'error són també un incentiu per extremar, per part de tots, la transparència en la comunicació de resultats de la recerca que hagi comptat amb finançament de la indústria farmacèutica i biomèdica, un finançament que és fonamental, al costat del de les agències públiques i les associacions nascudes de la societat civil.

En una època en què es tendeixen a simplificar els missatges, i en què es cau en la temptació de generalitzar i confondre la part amb el tot, que el Dr. Baselga hagi tingut una actuació incorrecta respecte a les normes de transparència de declaració d'interessos en alguns dels articles científics publicats pot portar algunes persones a pensar que totes les seves actuacions són incorrectes. Això tampoc és cert.

És oportú recordar que ha estat un dels investigadors que més ha contribuït a millorar els tractaments del càncer de mama en els darrers vint anys. Ha estat un pioner en el desenvolupament de les teràpies moleculars que han transformat el tractament de múltiples tipus de tumors. Ha estat un dels líders mundials en l'aposta per comprendre la biologia específica de cada tumor i personalitzar els tractaments del càncer. Ha ajudat a establir les bases de l'oncologia translacional perquè els avenços de la investigació arribin com més ràpidament millor als pacients. I ha estat una figura clau en l'impuls de la recerca oncològica a Catalunya i al conjunt d'Espanya.

La seva dimissió és comprensible perquè s'ha qüestionat la seva integritat. No obstant això, per continuar millorant les oportunitats de nous tractaments, és convenient comptar amb tots els experts, inclòs el Dr. Josep Baselga, perquè continuïn treballant en la investigació d'aquesta malaltia. Un esforç, per cert, de moltíssimes persones, que fan que els nous coneixements sobre la malaltia permetin augmentar els èxits en prevenció, diagnòstic precoç, tractament i control del càncer, i tot això permeti un augment de la supervivència i qualitat de vida dels ciutadans.