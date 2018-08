L'emir i confident Es-Satty

Gairebé un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el sumari judicial aporta llum sobre com es va tramar la matança i permet fer preguntes que exigeixen una resposta policial i política. L'informe inicial deixa clar el paper clau de l'imam de Ripoll: "Adbelbaki es-Satty ocuparia el càrrec d'emir i líder ideològic d'aquesta cèl·lula terrorista". Va ser el cervell, va ser ell qui va fanatitzar els altres, qui hauria explotat a la casa d'Alcanar fabricant bombes, i va ser ell qui tenia tentacles internacionals i relacions amb la Guàrdia Civil i el CNI. Es-Satty va ser visitat per la Guàrdia Civil tres cops el 2012 i per agents del CNI el 2014 quan estava empresonat per tràfic de drogues a Castelló.

Expliquen els experts com els terroristes de Ripoll van replicar altres cèl·lules: era una xarxa basada en llaços familiars i d'amistat molt sòlids i amb membres amb antecedents policials i judicials que els facilitaven la logística de l'atemptat. Però en el cas del líder de la cèl·lula, els Mossos no van trobar els seus antecedents judicials. Per què? El sumari diu molt clarament que "no hi havia registre de detencions per part de cap cos policial". On eren i on són els antecedents policials del traficant Es-Satty? És el mateix conegut de la policia qui escrivia a mà: "En nom d'Al·là. Breu carta dels soldats de l'Estat Islàmic a la terra d'Al-Àndalus per als croats, els odiosos, els pecadors, els injustos, els corruptors".