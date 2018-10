Catalunya i el rei

Com a regal previ al Dia de la Hispanidad, el precari president espanyol, Pedro Sánchez, va piular: "Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado. Este #Gobierno adoptará las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado". Es referia a la reprovació que el Parlament de Catalunya (amb la poca capacitat de maniobra que encara té) va fer al rei Felip VI.

Deixem de banda el coixinet que pretén fer de 'hashtag' amb la paraula "gobierno". Anem al suc. Emociona que el president del govern trobi inadmissible una resolució votada (votada!) en un parlament, ni que sigui "autonómico", i que, per tant, pretengui "adoptar medidas" en contra d'aquesta resolució.

Hem sabut, per mitjà de l'ARA, que Felip, sempre diligent i patriòtic, va fer unes trucades a unes empreses per pressionar-les de cara a canviar de seu. La monarquia espanyola, doncs, va ser per uns dies un 'call center'. Felip va fer de telefonista. Va ser aquell treballador pesat que et demana uns minutets per parlar d'un tema del teu interès. Fer això ja és molt més que fer el discurs de cap d'any, que és tota la feina que li suposàvem fins ara. És lògic, doncs, que Pedro Sánchez prometi "mesures legals" contra els que volen república. Ara bé, quines són aquestes mesures legals tractant-se d'Espanya? Més presó? Carme Forcadell està privada de llibertat per haver permès un debat sobre el referèndum. ¿Algú s'ho pensava, abans que passés? "No, això només ho faria Putin", dèiem. Quina trucada deu haver rebut, Pedro Sánchez? Què li deu haver dit el monarca que ens va regalar Franco? Què li deu haver dit, sabent com sap, que la majoria de catalans som republicans?