Crítica gastronòmica

Pablo Casado, reconegut 'foodie', s’ha fet una foto menjant en un local andalús, un petit restaurantet del qual sentirem a parlar, perquè Casado, com Victoria Beckham, és un 'influencer'. Lluny de fer cuina andalusa (¿qui vol el nacionalisme excloent d’un salmorejo?), el local fa cuina internacional. Es diu McDonald's i la seva filosofia (senzillesa i naturalitat) fa que no acceptin reserves! Així, la cua de clients –adolescents, captaires o nens d’aniversari– et fa sentir deliciosament informal.

La cuina de McDonald's que ens ha descobert Pablo Casado es basa en el concepte 'fum'. En sortir del temple gastronòmic, els nostres cabells duran el record de les patates fregides, que tenen un punt cruixent inigualable. S’aconsegueix perquè –com a petit homenatge humorístic a la patata suflé– va directament del congelador a la fregidora. Atenció a l’oli de fregir! Tot un descobriment! Té un imbatible toc 'vintage' que s’aconsegueix no canviant-lo, com faria un cuiner de l’antiga escola.

El servei demana la total implicació del client (de fet, t’acabes tu mateix l’emplatat) i el sommelier no t’abassega amb recomanacions i més recomanacions. Amb un enginyós micròfon li fa saber la teva comanda al xef (un genial i joveníssim estudiant de telecos). La cervesa, la Coca-cola, la Fanta, el Red Bull... El celler és extraordinari.

Pel que fa a la coberteria i el 'packaging', no pot ser més innovador. La broma de portar-te el Big Mac en un embolcall de plàstic, el ninotet de Disney que acompanya el gelat i la nova tendència –com al Noma i o al Dacosta–de no posar estovalles són simplement la modernitat. No cal dir que la cuina és de km 0. L’amanida és, clarament, del súper del costat. Pablo Casado inculca als fills l’amor per la cuina. De petits, ja els fa intuir la delícia que és fer digestions de boa. Sí. El record de McDonald's és llarg i persistent. Farà que a mitja nit et despertis i a la boca et vingui encara aquell regust de Big Mac. Albirem estrella.