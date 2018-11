Desconegut Dani Mateo

I també admirat, he vist al teu programa de La Sexta que t’has mocat amb la bandera d’Espanya. M’has fet riure pel que tenia, el teu gag, de denúncia. Però tens els de Vox que et volen dur al jutjat i et voldria oferir la meva experiència.

Mira, Dani, jo –i segur que et deu haver arribat per una banda o altra– vaig cremar la Constitució (vaig cremar, vaja, un llibre que simulava ser la Constitució) a la pèrfida TV3. Voldria explicar-te’n els motius: va ser el dia que el Tribunal Constitucional va tombar la llei de pobresa energètica votada (per unanimitat) al Parlament de Catalunya. Jo deia, en el meu espai, que si el Tribunal Constitucional tombava aquesta llei, “la gent que no tenia calefacció potser s’hauria d’escalfar cremant el primer llibre que tingués a mà; per exemple, aquell que diu que tots els espanyols som iguals”. Naturalment, el que van fer els interessats és dir que “havia cremat la Constitució” i a Almeria, Ferrol i potser a la redacció del teu programa el que va arribar és que a TV3 cremen Constitucions. Vox em va voler dur al jutjat (i hi continua insistint), però la jutge els va dir que no hi havia cas i que ja s’havia dut al Tribunal Europeu de Drets Humans la crema de fotos del rei, que a Espanya és delicte i a Europa no. Insistiran, amb tu, i dependrà del jutge que et toqui. Pot passar que et demanin presó, esclar.

Això meu va fer molt soroll i almenys va servir perquè (a Catalunya) es parlés d’aquesta llei tombada (l’excusa del TC era que era discriminatòria per a la resta d’espanyols, tira’n un tros a l’olla) que deixava sense calefacció uns quants nens. Jo em vaig fer un fart d’explicar això que et diré ara: als Estats Units venen banderes ignífugues, perquè la gent les crema molt sovint sense que passi res. Jo, abans de cremar la Constitució, a TV3 m’havia mocat, també, amb una bandera catalana. No va passar res. Com quan el presentador de 'La ratonera' es va mocar amb l’estelada. Res.