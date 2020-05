Reunions familiars!

Diu en Salvador Illa que a la fase 1 del pla de desescalada “es permetran reunions amb familiars i amics sempre que es guardi la distància de seguretat i se segueixin les mesures d’higiene”. Les trobades, diu, “podran ser a l’aire lliure o en una casa”.

Això em permetrà anar a ca la sogra, acompanyada de ma filla i el meu home i els cunyats, perquè ens faci salmorejo (la meva sogra, com a bona andalusa, és doctora en salmorejo). Però això ens planteja uns problemes que mirarem de resoldre. Com que la sogra no té terrassa (només un minso balcó ple d’estelades, cartells d’Òmnium Cultural i testos d’enciams) haurem de dinar a l’interior del pis. Però el menjador de la bona senyora no fa més de sis metres quadrats, i donada la còrpora d’alguns dels convidats, deixant un metre quadrat d’aire per barba tenim que allà hi cabem jo i la meva cunyada (som les seves preferides). A la cuina, doncs, s'hi instal·laria ella mateixa amb un tamboret i com que té una finestreta ja ens podria anar passant els plats. Un dels seus fills podria dinar a la tassa del vàter (tapada). Com que no podria anar a la cuina a servir-se (perquè hi hauria la seva mare) el que faríem fora deixar el plat al passadís i fer-lo córrer amb el motxo. El seu altre fill podria estar al dormitori. Una mica aïllat, és cert, però hi té una tele. I si no, podríem fer una videotrucada. El sistema de pas de plats seria el mateix que amb l’altre fill, però per relleus. La sogra envia el plat a mig passadís i des d’allà el seu fill número 1 l’empeny fins que arribi al fill número 2. La seva estimada neta podria, perfectament, seure al damunt de la rentadora del quartet de la bugada.

Pel que fa a les mesures d’higiene, ho veig bé. És com jugar a “pesta alta”. Que el fill número 1 surti del lavabo, que el número dos s’hi fiqui, i llavors el número 1 que corri al balcó (que dona al dormitori), mentre les nores fem cua (guardant la distància) per entrar a la cuina. Ah, sí! Extraordinari salmorejo el que m’espera aviat...