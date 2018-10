I el sàtrapa et donarà el condol

Esquarteraran el teu pare després de torturar-lo, però seràs rebut a palau i et donaran el condol. No deixa de ser un detall. Mentrestant, PP i PSOE apel·laran a la "prudència" per no unir-se al boicot alemany de venda d'armament a l'Aràbia Saudita.

El govern alemany havia demanat als socis europeus actuar de manera conjunta per fer pressió sobre Riad, el principal importador d'armes del món, perquè, en paraules del ministre d'Economia de Merkel, Peter Altmaier, només un boicot conjunt funcionarà i Alemanya coneix molt bé les conseqüències de "no aixecar la veu fins que és massa tard". Però el PSOE, amb el suport del PP i l'abstenció de Ciutadans, rebutja deixar de vendre armes a Riad malgrat la intervenció al Iemen i que la legislació espanyola obliga, abans de vendre armament, a avaluar l'impacte humanitari que pot tenir.

Al regne del desert els negocis continuen com habitualment i l'empresa petroliera Aramco anuncia la firma de 15 acords amb empreses dels EUA, França, la Xina, el Japó, els Emirats, el Regne Unit, Corea del Sud i l'Índia. El valor de les transaccions: 34.000 milions de dòlars.

Espanya, per la seva banda, firma l'acord per a la segona etapa del projecte de l'AVE "de les dues mesquites sagrades". És a dir, el projecte del consorci de construcció de l'AVE a la Meca.

Què importa la mort d'un periodista i el respecte per les dones i pels drets humans quan perillen cinc corbetes de les drassanes de Navantia, a Cadis, en plena campanya electoral andalusa?