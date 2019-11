La feina fosca i desagraïda de Busquets

Sempre que sortia la llista de candidats a la Pilota d’Or i no hi apareixia el nom de Sergio Busquets, a molts analistes se’ls escapava algun renec. Perquè el de Badia del Vallès era una peça imprescindible en el millor Barça de la història. Tanmateix, era aquell jugador que poques vegades sortia a les repeticions, que no marcava gaires gols i que rarament feia la passada decisiva. Era fonamental però no brillava, ja que la seva feina, fosca i desagraïda, no estava pensada per als highlights.

Aliens a aquests rànquings enfocats al màrqueting, els entrenadors sabien de la importància de Busquets i li feien confiança. I així fins a arribar als 550 partits amb la samarreta blaugrana. Ahir, contra el Celta, el migcampista va convertir-se en el cinquè jugador del rànquing, superant els 549 de Migueli i quedant només per darrere de Xavi (el que més, amb 767), Messi, Iniesta i Puyol. A més, ho va celebrar marcant el gol que tancava la victòria contra els gallecs. Era el seu primer de la temporada.

Als 31 anys, Busquets comença a acusar la càrrega de partits acumulada després d’una carrera en què ha estat imprescindible gairebé sempre. Titular amb el Barça i amb la selecció, el pivot era dels que ho jugaven tot, bàsicament perquè mai van trobar-li un substitut que pogués fer el que ell feia: anticipar-se, corregir i construir. Vaja, el que normalment en un equip feien dos jugadors, ell se n’encarregava tot solet. Però ja no ho pot jugar tot. Els anys pesen i les cames ja no estan tan fresques com abans. A més, ja fa algunes temporades que ha perdut els dos socis que tenia en l’època d’esplendor: Xavi Hernández i Andrés Iniesta. I el Barça ja no és el mateix, perquè ni l’equip està tan junt ni sempre té línies de passada per fer el que millor sap fer, jugar ràpid.

Busquets ja no és un jugador indiscutible a l’onze titular, tot i que segueix sent la referència dels bons partits del Barça. El repte és dosificar-lo. Seleccionar els partits en què és imprescindible i els que pot descansar. Si es fa bé, encara tindrà unes quantes temporades al màxim nivell.