La intolerable banalització de la violència

PER QUÈ ÉS ESCANDALÓS que la justícia espanyola consideri violents Cuixart, Sànchez Junqueras i Forn? O que el govern espanyol ens acusi de violents als votants de l’1-O? No tan sols perquè és mentida, sinó perquè aquesta acusació suposa una banalització intolerable de la violència. Per desgràcia, l’estat espanyol sap millor que molts altres països el que és patir la violència en la seva pròpia pell, en la dels seus guàrdies civils, policies, militars o càrrecs polítics assassinats pel terrorisme. Aquells atacs, que condemnàvem al carrer massivament, eren violència. La catalana és una realitat diferent, i ho saben. El que potser serà considerat violent és l’actuació de les forces repressores de l’1-O. Per fi, un jutjat d’Amposta ha citat cinc guàrdies civils que van participar en les pallisses de Sant Carles de la Ràpita, que van causar un total de 84 ferits.